Пилоты Lufthansa начали масштабную забастовку

Забастовка затронет около 130 тысяч авиапассажиров как на внутренних, так и международных направлениях, причем в отдельных случаях отмены и опоздания рейсов не исключены 3 и 4 сентября, предупредил авиаперевозчик.

Руководство профсоюза днем ранее объяснило забастовку отсутствием прогресса на переговорах по тарифному соглашению и нежеланием дирекции идти навстречу. «Для предотвращения забастовки Lufthansa должна сделать гораздо лучшее предложение», - заявили в VC. Профсоюзы добиваются для 5 тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической привязки жалованья к инфляции.