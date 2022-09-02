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Пилоты Lufthansa начали масштабную забастовку

Deutsche Welle
Пилоты Lufthansa начали масштабную забастовку
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Lufthansa.
Lufthansa. Фото: RONALD WITTEK

Пилоты германской авиаконцерна Lufthansa начали в пятницу, 2 сентября, однодневную забастовку. Стачка приведет к отмене 800 рейсов из Германии, осуществляемых авиакомпаниями Lufthansa и Lufthansa Cargo, сообщило профсоюзное объединение пилотов Vereinigung Cockpit (VC) во Франкфурте-на-Майне.

Забастовка затронет около 130 тысяч авиапассажиров как на внутренних, так и международных направлениях, причем в отдельных случаях отмены и опоздания рейсов не исключены 3 и 4 сентября, предупредил авиаперевозчик.

Руководство профсоюза днем ранее объяснило забастовку отсутствием прогресса на переговорах по тарифному соглашению и нежеланием дирекции идти навстречу. «Для предотвращения забастовки Lufthansa должна сделать гораздо лучшее предложение», - заявили в VC. Профсоюзы добиваются для 5 тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической привязки жалованья к инфляции.

В Lufthansa назвали эти требования непомерными, указав, что в случае их выполнения расходы компании по зарплате и содержанию персонала в ближайшие два года вырастут более чем на 40 процентов или на 900 млн евро, что, как было подчеркнуто, абсолютно неприемлемо. Дирекция указала, что предложила профсоюзу хороший и социально сбалансированный пакет и призвала профсоюзное руководство вернуться к столу переговоров.

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