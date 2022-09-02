Фото: невероятный дом под звездами в новозеландском чистом поле

Это жилье для отдыха и уединения — место, где можно целиком погрузиться в пейзаж и наблюдать за солнечным светом и тенями, танцующими вдоль хребта Бен Охау, следить за жаворонками, резвящимися, парящими и танцующими над ковылями, наблюдать за звездами и ночным небом.​ Это простой дом, сделанный из честных материалов.

О ПРОЕКТЕ Кто здесь живет: два человека используют этот дом как дом для отдыха и сдают его в аренду желающим почувствовать полное погружение в природу. Где: Твизел, Новая Зеландия. Размер: 50 кв.м, одна спальня. Автор проекта: Барри Коннор, архитектор и директор компании Barry Connor Design. Съемка: Деннис Радермахер.

Дом имеет необычную форму — два смещенных пространства открытой планировки. В одном — спальня и ванная комната, ориентированные на Черные холмы и пик Бэкбон. В другом — кухня, входная и жилая зоны с более близким видом на хребет Бен Охау.

Для формирования фундамента и цоколя использованы собранные рядом валуны. Пронизанный местными травами каменный цоколь позволяет дому мягко вписаться в ландшафт. В доме есть секретные водостоки и водосточные трубы, встроенные в полость стены под дождевой панелью.