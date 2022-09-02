Давайте посмотрим, как выглядит идиллическая глушь на другом конце планеты. О необычном проекте рассказывает старший редактор портала Houzz Australia Джорджия Мэдден.
Фото: невероятный дом под звездами в новозеландском чистом поле
Это жилье для отдыха и уединения — место, где можно целиком погрузиться в пейзаж и наблюдать за солнечным светом и тенями, танцующими вдоль хребта Бен Охау, следить за жаворонками, резвящимися, парящими и танцующими над ковылями, наблюдать за звездами и ночным небом. Это простой дом, сделанный из честных материалов.
О ПРОЕКТЕ
Кто здесь живет: два человека используют этот дом как дом для отдыха и сдают его в аренду желающим почувствовать полное погружение в природу.
Где: Твизел, Новая Зеландия.
Размер: 50 кв.м, одна спальня.
Автор проекта: Барри Коннор, архитектор и директор компании Barry Connor Design.
Съемка: Деннис Радермахер.
Дом имеет необычную форму — два смещенных пространства открытой планировки. В одном — спальня и ванная комната, ориентированные на Черные холмы и пик Бэкбон. В другом — кухня, входная и жилая зоны с более близким видом на хребет Бен Охау.
Для формирования фундамента и цоколя использованы собранные рядом валуны. Пронизанный местными травами каменный цоколь позволяет дому мягко вписаться в ландшафт. В доме есть секретные водостоки и водосточные трубы, встроенные в полость стены под дождевой панелью.
Работа над домом заняла больше времени, чем предполагалось. Все дело в крайней удаленности от цивилизации участка для строительства.
Снаружи здание покрыто планкеном из нешлифованной древесины лиственницы. Он символизирует собой идею птичьего гнезда.
Поскольку хижина расположена в суровом и экстремальном климате, материал должен учитывать радикальные перепады температур в течение года. Эта облицовка была выбрана потому, что она прекрасно выдерживает атмосферные воздействия и может быть демонтирована и заменена в случае необходимости.
Внутренняя отделка из светлой буковой фанеры работает на контрасте с внешней облицовкой. Бук вторит теплым кремовым тонам экстерьера и стирает границы с лугом, что создает ощущение уединения в ландшафте.
Круглый световой люк над кроватью обеспечивает вид на ценный и охраняемый заповедник Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve, где световое загрязнение ночью строго регламентируется. Утром отсюда открывается невероятный вид на огромное туманное небо.
Для освещения были выбраны простые трековые светильники с регулируемой яркостью. При необходимости выключатель можно повернуть на минимум и смотреть на звезды не выходя из дома.