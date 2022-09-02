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Фото: невероятный дом под звездами в новозеландском чистом поле

rus.postimees.ee
Фото: невероятный дом под звездами в новозеландском чистом поле
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Заповедник Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve в Новой Зеландии.
Заповедник Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve в Новой Зеландии. Фото: Shutterstock

Давайте посмотрим, как выглядит идиллическая глушь на другом конце планеты. О необычном проекте рассказывает старший редактор портала Houzz Australia Джорджия Мэдден.

Это жилье для отдыха и уединения — место, где можно целиком погрузиться в пейзаж и наблюдать за солнечным светом и тенями, танцующими вдоль хребта Бен Охау, следить за жаворонками, резвящимися, парящими и танцующими над ковылями, наблюдать за звездами и ночным небом.​ Это простой дом, сделанный из честных материалов. 

 Автор: Barry Connor Design

О ПРОЕКТЕ

Кто здесь живет: два человека используют этот дом как дом для отдыха и сдают его в аренду желающим почувствовать полное погружение в природу.

Где: Твизел, Новая Зеландия.

Размер: 50 кв.м, одна спальня.

Автор проекта: Барри Коннор, архитектор и директор компании Barry Connor Design.

Съемка: Деннис Радермахер.

Дом имеет необычную форму — два смещенных пространства открытой планировки. В одном — спальня и ванная комната, ориентированные на Черные холмы и пик Бэкбон. В другом — кухня, входная и жилая зоны с более близким видом на хребет Бен Охау.

Для формирования фундамента и цоколя использованы собранные рядом валуны. Пронизанный местными травами каменный цоколь позволяет дому мягко вписаться в ландшафт. В доме есть секретные водостоки и водосточные трубы, встроенные в полость стены под дождевой панелью.

Работа над домом заняла больше времени, чем предполагалось. Все дело в крайней удаленности от цивилизации участка для строительства.

Снаружи здание покрыто планкеном из нешлифованной древесины лиственницы. Он символизирует собой идею птичьего гнезда. 

Поскольку хижина расположена в суровом и экстремальном климате, материал должен учитывать радикальные перепады температур в течение года. Эта облицовка была выбрана потому, что она прекрасно выдерживает атмосферные воздействия и может быть демонтирована и заменена в случае необходимости.

Внутренняя отделка из светлой буковой фанеры работает на контрасте с внешней облицовкой. Бук вторит теплым кремовым тонам экстерьера и стирает границы с лугом, что создает ощущение уединения в ландшафте.

Круглый световой люк над кроватью обеспечивает вид на ценный и охраняемый заповедник Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve, где световое загрязнение ночью строго регламентируется. Утром отсюда открывается невероятный вид на огромное туманное небо. 

Для освещения были выбраны простые трековые светильники с регулируемой яркостью. При необходимости выключатель можно повернуть на минимум и смотреть на звезды не выходя из дома.

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