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Охота на медведя возобновилась

Лоора-Элизабет Ломп
Охота на медведя возобновилась
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Медведь плавает. Фото иллюстративное
Медведь плавает. Фото иллюстративное Фото: Shutterstock

Вчера окружной суд отклонил аппеляцию НКО Eesti Suurkiskjad, в которой требовалось остановить охоту на медведя. Постановление суда обжалованию не подлежит.

Аппеляция Eesti Suurkiskjad была обжалована Департаментом окружающей среды. Теперь суд пришел к выводу, что доводы НКО недостаточны, чтобы перевесить вероятный вред от прекращения отстрела медведей в установленном размере.

При уточнении данных, Департамент окружающей среды смог уменьшить количество разрешений на отстрел. Согласно обнародованным данным, по состоянию на 9 августа было отстрелено 25 особей. Суд счел, что относительно большой объем разрешений на отстрел, установленный Департаментом окружающей среды, должен уменьшить потребность в специальных разрешениях.

«С другой стороны, в случае продолжения рассмотрения аппеляции, можно предположить больший спрос на спецразрешения, а это в свою очередь приведет к увеличению отсрела медведей вне охотничьего сезона, что нельзя считать биологически оправданным», – пояснил суд.

Департамент окружающей среды 29 июля предоставил возможность отстрела 90 медведей и распределил квоту между уездами. Десятого августа в административный суд поступила аппеляция от НКО Eesti Suurkiskjad. Суд приостановил охоту на медведя в Эстонии до вступления в силу решения суда.

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