Вчера окружной суд отклонил аппеляцию НКО Eesti Suurkiskjad, в которой требовалось остановить охоту на медведя. Постановление суда обжалованию не подлежит.
Охота на медведя возобновилась
Аппеляция Eesti Suurkiskjad была обжалована Департаментом окружающей среды. Теперь суд пришел к выводу, что доводы НКО недостаточны, чтобы перевесить вероятный вред от прекращения отстрела медведей в установленном размере.
При уточнении данных, Департамент окружающей среды смог уменьшить количество разрешений на отстрел. Согласно обнародованным данным, по состоянию на 9 августа было отстрелено 25 особей. Суд счел, что относительно большой объем разрешений на отстрел, установленный Департаментом окружающей среды, должен уменьшить потребность в специальных разрешениях.
«С другой стороны, в случае продолжения рассмотрения аппеляции, можно предположить больший спрос на спецразрешения, а это в свою очередь приведет к увеличению отсрела медведей вне охотничьего сезона, что нельзя считать биологически оправданным», – пояснил суд.
Департамент окружающей среды 29 июля предоставил возможность отстрела 90 медведей и распределил квоту между уездами. Десятого августа в административный суд поступила аппеляция от НКО Eesti Suurkiskjad. Суд приостановил охоту на медведя в Эстонии до вступления в силу решения суда.