Охота на медведя возобновилась

Аппеляция Eesti Suurkiskjad была обжалована Департаментом окружающей среды. Теперь суд пришел к выводу, что доводы НКО недостаточны, чтобы перевесить вероятный вред от прекращения отстрела медведей в установленном размере.

При уточнении данных, Департамент окружающей среды смог уменьшить количество разрешений на отстрел. Согласно обнародованным данным, по состоянию на 9 августа было отстрелено 25 особей. Суд счел, что относительно большой объем разрешений на отстрел, установленный Департаментом окружающей среды, должен уменьшить потребность в специальных разрешениях.

«С другой стороны, в случае продолжения рассмотрения аппеляции, можно предположить больший спрос на спецразрешения, а это в свою очередь приведет к увеличению отсрела медведей вне охотничьего сезона, что нельзя считать биологически оправданным», – пояснил суд.