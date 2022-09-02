Школьная форма: какие комплексы она скрывает?

Обратно в школу! В школьной форме или в собственной одежде? Тема свободы в настоящее время занимает особенно важное и заметное место. Но не везде это означает лучший выбор. Школа может быть местом, где свобода и творчество могут быть адаптированы к разумным и согласованным правилам. Почему так?