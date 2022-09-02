Обратно в школу! В школьной форме или в собственной одежде? Тема свободы в настоящее время занимает особенно важное и заметное место. Но не везде это означает лучший выбор. Школа может быть местом, где свобода и творчество могут быть адаптированы к разумным и согласованным правилам. Почему так?
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Школьная форма: какие комплексы она скрывает?
Школьная форма: какие комплексы она скрывает?
«Мне нравится школьная форма. Тогда проще, не надо думать, что надеть, – деловым тоном говорит ребенок. – Большинство людей носят вещи, напоминающие школьную форму, но они не настоящие. Люди хотят выразить себя через одежду».
«Здесь у всех одинаковые возможности, – говорит другой ученик. – Иначе у некоторых было бы только две рубашки, а кто-то постоянно приходил бы в школу в разных вещах».
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