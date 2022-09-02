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Школьная форма: какие комплексы она скрывает?

Кристина Херодес
, журналист
Школьная форма: какие комплексы она скрывает?
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Фото: Kristina Herodes

Обратно в школу! В школьной форме или в собственной одежде? Тема свободы в настоящее время занимает особенно важное и заметное место. Но не везде это означает лучший выбор. Школа может быть местом, где свобода и творчество могут быть адаптированы к разумным и согласованным правилам. Почему так?

«Мне нравится школьная форма. Тогда проще, не надо думать, что надеть, – деловым тоном говорит ребенок. – Большинство людей носят вещи, напоминающие школьную форму, но они не настоящие. Люди хотят выразить себя через одежду».

«Здесь у всех одинаковые возможности, – говорит другой ученик. – Иначе у некоторых было бы только две рубашки, а кто-то постоянно приходил бы в школу в разных вещах».

Третий ученик радуется: «Мне это нравится! Тогда все будут дружить, и никто не сможет хвастаться своими вещами. Я не очень люблю школьную форму, но ничего против нее не имею».

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