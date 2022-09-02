Ильвес: нельзя отменять санкции: агрессор должен ощутить последствия, как фашистская Германия после Второй мировой войны

Заместитель министра иностранных дел Польши Яблонский сравнил нынешнюю Россию с нацистской Германией, которая изменилась после Второй мировой войны, избавилась от империалистического менталитета и стала одной из сильнейших экономик мира. «Именно потому, что они проиграли войну, потерпели поражение, они должны были измениться, другого пути не было. Именно поэтому речь идет о Российской империи, которая никогда не была побеждена, было много внутренних баталий, после которых происходила смена власти, но она никогда не отказывалась от того, чтобы быть империей, никогда не избавлялась от своих стремлений к расширению и росту», – он сказал.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас также подчеркнул, что Россия начала войну против Украины не в стратегических, а в «идеологических и колониальных» целях. До этого, по его словам, Россия неоднократно демонстрировала свое стремление узурпировать другие народы и превратить их в «граждан второго сорта». «Если Россия увидит другие территории, которые она может аннексировать, они станут мишенью для дальнейшей агрессии. Так что украинцы обязательно должны победить. Второе условие зависит от нас — от свободного, западного мира. Мы должны обеспечить постоянную помощь, политическую помощь, – подчеркнул Адоменас. – Рассматривается вопрос об ограничении российских виз, а отказ от энергетической зависимости от России призван не проучить кого-то, а обеспечить нашу безопасность».