Бывший глава Эстонии Ильвес, выступая в четверг в Литве на конгрессе «Свободной России», указал, что страны Запада прилагают много усилий, чтобы добиться заступничества за Россию даже перед лицом военной агрессии. Он сравнил происходящее с началом Второй мировой войны, когда нацистской Германии разрешили захватывать территории одну за другой.
Ильвес: нельзя отменять санкции – они должны ощутить последствия, как фашистская Германия после Второй мировой войны
«Мы не можем отменить санкции — они должны ощутить последствия, как фашистская Германия после Второй мировой войны. Никакие санкции не будут сняты, пока не будет подписано реальное соглашение о восстановлении и репарациях Украины (...). Чтобы Россия больше никогда не вела себя как империя, Россия должна заплатить за восстановление статус-кво и физически – деньгами — за то, что они сделали на Украине», — заявил экс-президент Эстонии.
Он также подчеркнул необходимость военного трибунала в Нюрнберге за преступления российского политического и военного руководства – только тогда, по его словам, можно пытаться восстановить отношения с Россией.
В дискуссии «Война в Украине: последняя война Российской империи?» о возможностях избавления России от своего империалистического менталитета приняли также участие представители правительств Литвы и Польши Павел Яблонский и Мантас Адоменас, а также глава Комиссии по иностранным делам Палаты общин Соединенного Королевства Томас Тугенхат.
Было бы хорошо, если бы Россия проиграла войну Украине, чтобы ее народ мог смотреть на мир другими – не империалистическими – глазами, считает министр обороны Латвии Артис Пабрикас. «Как бывший политолог я лично считаю, что русский народ должен проиграть эту войну, для них было бы полезно проиграть войну, чтобы посмотреть на мир другими глазами. Это не будет потерей их достоинства (...). Я бы хотел, чтобы русский народ научился проигрывать, не теряя достоинства, мы можем помочь», — сказал Пабрикас, по словам которого, некоторые эксперты говорили о новом демократическом этапе России после распада Советского Союза. «Но этого не произошло, в 21 веке мы столкнулись с этим. Мы видим существование концлагерей, полное игнорирование международного права, мы видим, как обращаются с пленными, с украинскими солдатами. Мы видим депортации мирных жителей, изнасилования, мы видим могилы», — сказал он.
Заместитель министра иностранных дел Польши Яблонский сравнил нынешнюю Россию с нацистской Германией, которая изменилась после Второй мировой войны, избавилась от империалистического менталитета и стала одной из сильнейших экономик мира. «Именно потому, что они проиграли войну, они потерпели поражение, они должны были измениться, другого пути не было. Именно поэтому речь идет о Российской империи, которая никогда не была побеждена, было много внутренних баталий, после которых происходила смена власти, но она никогда не отказывалась от того, чтобы быть империей, никогда не избавлялась от своих стремлений к расширению и росту», – он сказал.
Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас также подчеркнул, что Россия начала войну против Украины не в стратегических, а в «идеологических и колониальных» целях. До этого, по его словам, Россия неоднократно демонстрировала свое стремление узурпировать другие народы и превратить их в «граждан второго сорта». «Если Россия увидит другие территории, которые она может аннексировать, они станут мишенью для дальнейшей агрессии. Так что украинцы обязательно должны победить. Второе условие зависит от нас — от свободного, западного мира. Мы должны обеспечить постоянную помощь, политическую помощь, – подчеркнул Адоменас. – Рассматривается вопрос об ограничении российских виз, а отказ от энергетической зависимости от России призван не проучить кого-то, а обеспечить нашу безопасность».
Член Палаты общин Великобритании Тугендхат напомнил, что в прошлом речь шла о том, что Россия станет либо союзником Европы, либо Китая. «Путин движется в сторону Китая, а не в сторону свободного мира, и это может представлять угрозу для самой России, – сказал он. – Эта война, надеюсь, последняя империалистическая война России, может положить конец той форме тирании, свидетелями которой мы были в прошлом веке. (...) Может быть, это будет конец этому насилию, и в Россию придет демократия».