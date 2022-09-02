Убившего в ходе ссоры своего брата приговорили к тюремному заключению

Суд признал Сергеева виновным в убийстве и приговорил его к 10 годам и шести месяцам тюрьмы. Этот срок в ходе сокращенного производства сокращен на треть. Таким образом, Сергееву предстоит отбыть семь лет тюрьмы.

Согласно обвинению, поздно вечером 18 февраля Сергеев в квартире брата в Маарду избил своего брата и ударил его кухонным ножом в шею, из-за чего тот скончался на месте происшествия.