После сообщений о возобновлении поставок по «Северному потоку» цены на газ рухнули

Новость о перезапуске газопровод стала утешением как для европейских энергетических компаний, так и для политиков, которые опасались, что Москва может принять решение навсегда прекратить поставки газа после последнего технического обслуживания.

Беспокойство европейских политиков, что Россия закроет «Северный поток» на очередное техническое обслуживание и не возобновит прокачку газа, стало постоянным. Германия уже готовится к очередному сокращению импорта в середине октября. Правительство страны заявило, что не будет рассчитывать на российских газ зимой.

Реакция немцев связана с заявлением «Газпрома» о том, что единственная действующая турбина в точке входа в канал должна проходить техническое обслуживание каждые 1000 часов. Это примерно раз в 42 дня. То есть, следующая остановка будет в середине октября. В Европе ожидают, что Россия будет постоянно использовать уловку с техобслуживанием в холодное время года, чтобы держать рынки в напряжении и давить на Европу из-за введенных экономических санкций.

В заказе на отгрузку, обнародованном оператором трубопровода, указано, что поставки возобновятся с двух часов ночи по берлинскому времени на том же уровне, что и до начала работ. Но заказ не гарантирует фактических поставок, так как требуется время для их восстановления до запланированного уровня.

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» в июле этого года, вскоре после проведения сезонного техобслуживания трубопровода. Это усугубило энергетический кризис в Европе.

Цены на газ в Европе упали ниже $2300 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов опускались на 5%, оказавшись в моменте ниже $2300 долларов за тысячу кубометров.