По сообщению Bloomberg, завтра Россия планирует возобновить поставки газа по своему магистральному газопроводу в Европу. Биржевые цены на газ резко упали, потому что до сих пор на рынках были опасения, что поставки могут не возобновиться после трехдневного ремонта газопровода.
После сообщений о возобновлении поставок по «Северному потоку» цены на газ рухнули
Новость о перезапуске газопровод стала утешением как для европейских энергетических компаний, так и для политиков, которые опасались, что Москва может принять решение навсегда прекратить поставки газа после последнего технического обслуживания.
Беспокойство европейских политиков, что Россия закроет «Северный поток» на очередное техническое обслуживание и не возобновит прокачку газа, стало постоянным. Германия уже готовится к очередному сокращению импорта в середине октября. Правительство страны заявило, что не будет рассчитывать на российских газ зимой.
Реакция немцев связана с заявлением «Газпрома» о том, что единственная действующая турбина в точке входа в канал должна проходить техническое обслуживание каждые 1000 часов. Это примерно раз в 42 дня. То есть, следующая остановка будет в середине октября. В Европе ожидают, что Россия будет постоянно использовать уловку с техобслуживанием в холодное время года, чтобы держать рынки в напряжении и давить на Европу из-за введенных экономических санкций.
В заказе на отгрузку, обнародованном оператором трубопровода, указано, что поставки возобновятся с двух часов ночи по берлинскому времени на том же уровне, что и до начала работ. Но заказ не гарантирует фактических поставок, так как требуется время для их восстановления до запланированного уровня.
«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» в июле этого года, вскоре после проведения сезонного техобслуживания трубопровода. Это усугубило энергетический кризис в Европе.
Цены на газ в Европе упали ниже $2300 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов опускались на 5%, оказавшись в моменте ниже $2300 долларов за тысячу кубометров.
Так, ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги пятницы у отметки $2278,3 за тысячу кубометров (минус 9,3%), однако затем немного выросли, и по состоянию на утро пятницы цены находились у $2394 (минус 4,7% к предыдущему закрытию).