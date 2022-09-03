ПЕРСОНА ⟩ Эстонская киевлянка Йоханна-Мария Лехтме отдает все силы Украине

Мама не приняла ее заявление всерьез и на следующий день позвонила дочери, чтобы прогуляться по магазинам. «Мама, я теперь живу в Украине», – ответила ей Йоханна. Теперь благодаря основанной ею НКО Slava Ukraini украинские солдаты и военные медики уже получили гуманитарную и медицинскую помощь в размере 2,5 миллиона евро.

Польза разнообразия

Йоханна-Мария Лехтме (33) выросла с мамой и бабушкой. Она считает, что именно бабушка сформировала ее как личность, а мама закалила характер. Мама Йоханны – кинопродюсер. В том числе в 2017 году она работала над фильмом Алены Суржиковой «Снег на красной поляне», где шла речь об Эстосадке – поселке в 70 километрах от Сочи, основанном эстонскими переселенцами. Оттуда родом бабушка Лехтме.

Мама Йоханны учила ее никогда не проявлять слабость, идти до конца и всегда стараться быть лучше остальных. Когда-то это раздражало, но сейчас она ей крайне благодарна. Только вот слабости признавать теперь все же приходится. Это ускоряет прогресс и помогает трезво оценивать ситуацию, что немаловажно в ее нынешней работе.