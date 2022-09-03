Спонтанное решение переехать в Украину возникло у Йоханны-Марии Лехтме в феврале 2017 года. За день до отъезда она сообщила матери и молодому человеку, что теперь она будет жить в Киеве.
ПЕРСОНА ⟩ Эстонская киевлянка Йоханна-Мария Лехтме отдает все силы Украине
Мама не приняла ее заявление всерьез и на следующий день позвонила дочери, чтобы прогуляться по магазинам. «Мама, я теперь живу в Украине», – ответила ей Йоханна. Теперь благодаря основанной ею НКО Slava Ukraini украинские солдаты и военные медики уже получили гуманитарную и медицинскую помощь в размере 2,5 миллиона евро.
Польза разнообразия
Йоханна-Мария Лехтме (33) выросла с мамой и бабушкой. Она считает, что именно бабушка сформировала ее как личность, а мама закалила характер. Мама Йоханны – кинопродюсер. В том числе в 2017 году она работала над фильмом Алены Суржиковой «Снег на красной поляне», где шла речь об Эстосадке – поселке в 70 километрах от Сочи, основанном эстонскими переселенцами. Оттуда родом бабушка Лехтме.
Мама Йоханны учила ее никогда не проявлять слабость, идти до конца и всегда стараться быть лучше остальных. Когда-то это раздражало, но сейчас она ей крайне благодарна. Только вот слабости признавать теперь все же приходится. Это ускоряет прогресс и помогает трезво оценивать ситуацию, что немаловажно в ее нынешней работе.
Лехтме – магистр юриспруденции Тартуского университета, однако эта сфера никогда ей не нравилась. «Через полтора месяца учебы я поняла, что это не мое, но в итоге даже пошла в магистратуру. Я не из тех, кто бросает дело на полпути», – поделилась Йоханна в подкасте Globaalsed eestlased. Она не видела себя в роли адвоката, у нее никогда не было четкого плана и заданного карьерного развития в одном направлении. Она работала в разных отраслях, но после работы «пять на два» четко поняла, что это совершенно не ее формат: «Я слишком неусидчивая и не хочу работать с 9 до 17», – говорит Лехтме.
Так ее занесло в социально-культурную сферу. Благодаря маме она хорошо знала всю кухню изнутри, поэтому ей было несложно влиться в процесс. Йоханна помогала в организации кинофестиваля PÖFF, была продюсером Эстонского фестивального оркестра, сотрудничала с организаторами Одесского международного кинофестиваля. Продолжила она свою деятельность и после переезда в Киев в 2017 году – вся ее работа могла выполняться на ноут буке. Изредка она ездила в командировки, что не помешало, но только помогло полюбить город, обзавестись друзьями и познакомиться с будущим отцом ее трехлетней дочери Суме.
Война перевернула мир
Когда началась война, семья Йохан ны-Марии Лехтме была вынуждена бежать из Киева в Эстонию. Сразу стало ясно, что Россия бомбит не «важные стратегические объекты», а все подряд. 27 февраля муж сообщил ей, что жителям Украины очень нужны машины скорой помощи. Йоханна позвонила известному режиссеру и гению человеческого общения Ильмару Раагу, который тут же связал ее с Клубом Ротари – всемирной сетью благотворительных организаций, основанной в США в 1905 году.
В начале марта Лехтме и активисты клуба договорились, что будут снабжать машины скорой помощи медицинскими принадлежностями и отправлять их в Украину. Работа Йоханны в культурных проектах приостановилась. Все силы были брошены на помощь Украине, что происходит до сих пор. «Забот, что были раньше, больше не существует. Мой единственный фокус – отправлять помощь в Украину», – призналась Лехтме в интервью Postimees.
Кризис рождает идеи
К настоящему моменту НКО Slava Ukraini поставила уже свыше 75 машин скорой помощи, а гуманитарных и медицинских грузов было в общей сложности отправлено на 2,5 миллиона евро. Конкретного плана НКО не придерживалась, подстраиваясь под условия войны и оказывая помощь исходя из текущей обстановки. Сначала в помощи нуждались больницы, затем стало ясно, что надо помогать и фронту. Когда разрушение инфраструктуры в Украине приняло фатальный характер, одна из членов НКО выступила с идеей заказывать такие машины скорой помощи, которые были бы эффективны в условиях войны.
Так появился автомобиль Guerilla, который перемещается по пересеченной местности на дальние расстояния, его ремонт не требует специфических навыков, а содержимое и корпус адаптированы к эксплуатации на фронте: поверхности быстро очищаются, он оснащен различными видами носилок, комплектом реанимационного оборудования, инвертором для бесперебойного электроснабжения, а его фары защищены козырьками.
Она думает не только о медицинской и гуманитарной поддержке. Ей хотелось бы восстановить свой разрушенный дом в Украине.
Сейчас у НКО три направления деятельности: обслуживание военных медиков и воинских подразделений, сборка и предоставление машин скорой помощи Guerilla и проведение медицинских курсов. Члены организации обеспокоены, что дорогостоящие аптечки с лучшими медицинскими принадлежностям, которые они доставляют на фронт, используются не в полной мере.
Часть врачей или солдат, к примеру, не знает, как использовать окклюзионный пластырь или декомпрессионную иглу в случае возникновения пневмоторакса или скопления газов в плевральной плоскости, приводящего к удушью. Разбрасываться пожертвованиями неразумно, поэтому теперь НКО сотрудничает с центрами обучения медиков и солдат, организует медицинские курсы.
Йоханна-Мария Лехтме
- Антивоенная активистка
- 1 октября 1988 – родилась в Таллинне
- 2007 – окончила Таллиннскую 21-ю школу
- 2011 – окончила юридический факультет Тартуского университета
- 2013–2022 – работала в туристическом бюро, в организации кинофестиваля PÖFF, продюсером Эстонского фестивального оркестра
- 2022 – основала НКО Slava Ukraini
- 9 мая 2022 – удостоилась титула «Европеец года 2022»
Помогает мысль о доме
Прошло полгода с вторжения России в Украину. Как бы ни хотелось оставаться сосредоточенным и всегда быть в курсе событий, особенности мозга не позволяют безостановочно следить за ужасающими событиями без негативных последствий для здоровья. По словам Йоханны, она замечает усталость, но не среди украинцев.
«Появилась ли усталость у украинцев? Нет. Там такая любовь к родине, такая сила для защиты и борьбы...» – говорит она в подкасте Globaalsed eestlased. Усталости пока не наблюдается и у самой Йоханны. День за днем она продолжает делать свою работу с неослабным энтузиазмом.
Не все члены ее команды справляются с выгоранием, их организм не выдерживает постоянного стресса. «Некоторые из моей команды задавались вопросом, почему этого не происходит со мной. Очень просто: между нами есть небольшая разница. У меня связь с Украиной. Я хочу вернуться домой. У других этой связи нет. Это не делает меня особенной. Просто личная связь имеет большое значение», – объясняет Лехтме свою особенность в интервью Postimees.
Останавливаться Йоханна не собирается. Если даже организация прекратит свое существование, активистка продолжит помогать Украине, используя приобретенные связи и умения. Сейчас она думает не тольк о о медицинской и гуманитарной поддержке. Ей хотелось бы принять участие в восстановлении своего разрушенного дома и пострадавших городов Украины.
Признание и планы
В мае президент Алар Карис вручил Йоханне-Марии Лехтме титул «Европеец года 2022». Она считает, что помощь другим – это свойство европейцев. «История европейских стран воспитала в людях готовность приходить на помощь, и теперь это естественно. Рука помощи всегда протягивается, когда в ней нуждается другой человек, этот принцип прочно закрепился в Европе», – уверена Йоханна.
Сейчас НКО активно готовится к осени. Для солдат производится утепленная одежда, комплектуются пайки. Обстоятельства меняются, и загадывать невозможно. Что будет зимой, неизвестно никому.
Приезжая в Украину, Йоханна не чувствует опасности. В интервью Postimees она поделилась, что, как только пересекает украинскую границу, ее охватывает умиротворение. «Даже когда воют сирены, даже когда на блокпостах меня окружают люди с автоматами – странно, но мне спокойно. Может, неправильно говорить, что я чувствую себя там свободнее. Я просто чувствую себя там свободно. Украина дает мне силы, и не только из-за войны. Так было и раньше».
Украинские военные часто спрашивают ее об Эстонии. А когда она уезжает, просят присылать фотографии моря. Йоханна описывает Эстонию как «спокойную, с чистым воздухом, зеленую и относительно закрытую». И непременно шлет защитникам своей второй родины фотографии Балтийского моря.