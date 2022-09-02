Президент Германии: РПЦ причастна к военным преступлениям!

При этом присутствовали представители РПЦ. «Тот факт, что они здесь, в наше время не является чем-то само собой разумеющимся. Я ожидаю от этого собрания, что они не будут избавлены от правды об этой жестокой войне и критики роли их церковного руководства. Да, среди христиан всегда речь идет о наведении мостов. Это есть и остается одной из важнейших задач. Но строительство мостов требует готовности с обеих сторон реки; нельзя построить мост, если одна сторона разрушит контрфорсы. Но как минимум должен быть диалог, говорилось в преддверии Генассамблеи. Да, но диалог не является самоцелью. Диалог должен пролить свет на то, что есть. Диалог должен бороться с несправедливостью, должен называть жертв, а также преступников и их доверенных лиц. С другой стороны, диалог, ограниченный благочестивыми пожеланиями и остающийся туманным, становится в худшем случае сценой для оправдания и пропаганды. О каком диалоге идет речь? Это выбор перед этой ассамблеей, и наша немецкая позиция — я также выступаю от имени федерального правительства — ясна», — сказал Штайнмайер.