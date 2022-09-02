Русская православная церковь лжет верующим о войне, занимается пропагандой и разжигает ненависть к другим народам, заявил президент Германии.
Президент Германии: РПЦ причастна к военным преступлениям!
30 августа на открытии 11 ассамблеи Всемирного совета церквей в Карслруэ выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В своей речи он подчеркнул, что руководство Российской православной церкви (РПЦ) причастно к военным преступлениям России против Украины. «Руководители Русской православной церкви ведут своих прихожан и всю церковь ужасным, откровенно антирелигиозным, кощунственным путем. Они оправдывают захватническую войну против Украины – против своих, против наших родных братьев и сестер по вере. Это пропаганда против свободных прав граждан другой страны, произвольно утверждающая божью волю ради имперских мечтаний о диктатуре, и такое отношение должно встретить наше противодействие», – сказал президент.
В своей речи он напомнил, что сотни православных священников публично сопротивлялись войне и выступали против нее, несмотря на угрозы путинского режима. Штайнмайер обратился к ним как к исключительно смелым людям, чей пример напоминает об ответственности религий за мир: «Даже если вы не можете сегодня принять участие в этом собрании и не можете выступить перед ним – мы вас слышим! Пусть твой голос тоже найдет отклик на этом собрании!»
В речи президента ФРГ говорится, что руководство РПЦ продвигает «тоталитарную идеологию, замаскированную под теологию», что привело к уничтожению в Украине огромного количества церквей, синагог, учебных и административных зданий религиозных общин. «Ни один христианин, у которого еще есть вера, разум и чувства вместе, не сможет распознать в этом волю Божию. Все это глубоко противоречит третьему символу логоса собрания — кресту. Крест – это обязательство, связывающее всех христиан с невинно страдающими. Даже если в истории оно часто извращалось, оно никогда не может быть мирским признаком силы» - сказал президент Штайнмайер.
При этом присутствовали представители РПЦ. «Тот факт, что они здесь, в наше время не является чем-то само собой разумеющимся. Я ожидаю от этого собрания, что они не будут избавлены от правды об этой жестокой войне и критики роли их церковного руководства. Да, среди христиан всегда речь идет о наведении мостов. Это есть и остается одной из важнейших задач. Но строительство мостов требует готовности с обеих сторон реки; нельзя построить мост, если одна сторона разрушит контрфорсы. Но как минимум должен быть диалог, говорилось в преддверии Генассамблеи. Да, но диалог не является самоцелью. Диалог должен пролить свет на то, что есть. Диалог должен бороться с несправедливостью, должен называть жертв, а также преступников и их доверенных лиц. С другой стороны, диалог, ограниченный благочестивыми пожеланиями и остающийся туманным, становится в худшем случае сценой для оправдания и пропаганды. О каком диалоге идет речь? Это выбор перед этой ассамблеей, и наша немецкая позиция — я также выступаю от имени федерального правительства — ясна», — сказал Штайнмайер.
Редакция Rus.Postimees попросила прокомментировать эту речь представителей Эстонской православной церкви Московского патриархата. Наш запрос был получен секретариатом ЭПЦ МП, но ответа пока нет.
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, глава делегации Русской Православной Церкви на XI Ассамблее Всемирного Совета Церквей митрополит Волоколамский Антоний выступил с комментарием в связи с заявлением президента ФРГ. Он сказал, что в выступлении президента ФРГ содержались ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь. «Считаю, что позиция г-на Ф.-В. Штайнмайера является примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, вмешательством во внутренние дела Всемирного Совета Церквей, попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего».