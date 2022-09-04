В понедельник, 5 сентября, в эфир выйдет новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда». На этот раз она посвящена ситуации с советскими памятниками в Эстонии и разному отношению к истории у двух общин.
Игорь Копытин: «Мне, как русскому человеку, непонятно, как танк с красной звездой может стать символом русского народа»
Военный историк Игорь Копытин объяснил, что понимает разницу восприятия истории у нарвитян и эстонцев. Для нарвитян – это память о предках, для эстонцев – это напоминание о том, что СССР во время Второй мировой войны захватил Эстонию: «Это означало потерю самостоятельности, депортации, жертвы». Тот же танк, по словам, Копытина, «освободил» Нарву от нее самой, разрушив город до основания, и от ее жителей.
«Но мне, как русскому человеку, непонятно, как танк с красной звездой, мог стать символом русского народа», – сказал Копытин, уточнив, что не Пушкин, не Собор Александра Невского, а танк.
Об этом и многом другом спорили герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 5 сентября, в 20.30. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.