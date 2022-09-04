Игорь Копытин: «Мне, как русскому человеку, непонятно, как танк с красной звездой может стать символом русского народа»

Военный историк Игорь Копытин объяснил, что понимает разницу восприятия истории у нарвитян и эстонцев. Для нарвитян – это память о предках, для эстонцев – это напоминание о том, что СССР во время Второй мировой войны захватил Эстонию: «Это означало потерю самостоятельности, депортации, жертвы». Тот же танк, по словам, Копытина, «освободил» Нарву от нее самой, разрушив город до основания, и от ее жителей.