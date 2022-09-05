В понедельник, 5 сентября, в эфир выйдет новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда». На этот раз она посвящена ситуации с советскими памятниками в Эстонии и разному отношению к истории у двух общин.
Игорь Калакаускас: «У нас два разных взгляда и исправить ситуацию за две недели нельзя»
Игорь Калакаускас: «У нас два разных взгляда и исправить ситуацию за две недели нельзя»
Учитель Игорь Калакаускас признал, что у двух общин действительно два разных взгляда на историю: «Это неправильно, но решить вопрос за две недели, как это было сделано в Нарве, невозможно. Это нужно было начать делать еще в 1991 году, и лет за десять это можно было бы исправить».
Об этом и обо многом другом спорили герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 5 сентября, в 20.30. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.
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