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Игорь Калакаускас: «У нас два разных взгляда и исправить ситуацию за две недели нельзя»

rus.postimees.ee
Игорь Калакаускас: «У нас два разных взгляда и исправить ситуацию за две недели нельзя»
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Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас. Фото: Кадр из передачи "Своя правда"

В понедельник, 5 сентября, в эфир выйдет новый выпуск дискуссионной передачи «Своя правда». На этот раз она посвящена ситуации с советскими памятниками в Эстонии и разному отношению к истории у двух общин.

Учитель Игорь Калакаускас признал, что у двух общин действительно два разных взгляда на историю: «Это неправильно, но решить вопрос за две недели, как это было сделано в Нарве, невозможно. Это нужно было начать делать еще в 1991 году, и лет за десять это можно было бы исправить».

Об этом и обо многом другом спорили герои и эксперты передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 5 сентября, в 20.30. Ведущие: Олеся Лагашина и Елена Соломина.

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