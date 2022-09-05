Игорь Калакаускас: «У нас два разных взгляда и исправить ситуацию за две недели нельзя»

Учитель Игорь Калакаускас признал, что у двух общин действительно два разных взгляда на историю: «Это неправильно, но решить вопрос за две недели, как это было сделано в Нарве, невозможно. Это нужно было начать делать еще в 1991 году, и лет за десять это можно было бы исправить».