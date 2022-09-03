В начале сентября напрашивается рассказ о школе. Но сегодня речь пойдет о месте, где школы давно нет, да и здание ее уже кануло в Лету. Как часто мы задумываемся о том, что было там, где мы живем, 50, 100, 150 лет назад?
ИСТОРИЯ ⟩ Как старая сельская школа оказалась посреди новостроек Ласнамяэ
В центре Таллинна или же, напротив, в сельской местности довольно легко представить, как выглядел тот или иной фрагмент ландшафта столетие назад. Сложнее проделать это упражнение в спальных районах крупных городов: следов былой жизни, которая предшествовала массовой советской застройке, там почти не осталось.
Но если знать, где искать, даже в Ласнамяэ можно найти отголоски далекого прошлого. Мы уже рассказывали в этой рубрике об аэродромах межвоенного времени. Но в крупнейшем районе столицы можно найти не только остатки военной инфраструктуры, но и следы самой обычной жизни. Например, в зеленой зоне Вормси возле улицы Ляэнемере рядом с детской площадкой до сих пор можно найти руины школы Нехату.
Стоит отметить, что долгое время эти территории не входили в административные границы Таллинна. Большая часть современного Ласнамяэ была покрыта сетью из разбросанных тут и там хуторов, к которым прилегали сельскохозяйственные наделы. Самые большие участки принадлежали двум поместьям. Первое – Катлери, в районе нынешней автозаправки на одноименной улице. Второе – Вяо, остатки которого простояли в конце улицы Ляэнемере до наших дней и были постепенно снесены в последние десятилетия.
Это означает, что на территории Ласнамяэ жили семьи с десятками детей, которые должны были где-то учиться. Однако данные за XIX век не дают четкого представления о школе, которая располагалась бы где-то поблизости.
Два в одном
Перелом наступил в 1867 году, когда возле Нарвской дороги в деревне Нехату была построена волостная школа. Бревна город Таллинн выдал местным жителям бесплатно, для фундамента брали местный известняк. Первый урок состоялся в том же году. Часто в школе преподавал один учитель, который вел все предметы.
Стандартный набор включал Закон Божий, русский язык, арифметику, родной язык, а также пение, правописание, географию, историю и гимнастику. Как правило, учителя в то время получали в пользование примыкавшие к школе поля и луга. Детей в сельских школах обычно делили на две ступени, поэтому разница в возрасте одноклассников могла быть довольно заметной. В том же здании работала волостная управа, заседал местный судья и даже был карцер. Школа служила центром местной общественной жизни, в ней регулярно проводились различные мероприятия.
Стандартный набор предметов включал Закон Божий, русский язык, арифметику, родной язык, а также пение, правописание, географию, историю и гимнастику.
Учителя часто сменялись, а некоторые из них занимались не только преподаванием. Так, в 1879 году бывший учитель Густав Эльсон учредил в помещениях школы Нехату акционерное торговое общество с романтическим названием «Линда».
Люди вносили в общество деньги, а оно пыталось их инвестировать в судоходство с целью получения прибыли. Первый корабль купили в Норвегии. В общество вступили даже такие известные люди, как художник Йохан Кёлер и основатель газеты Postimees Йоханн Вольдемар Яннсен. Однако управление предприятием оставляло желать лучшего, и к 1895 году оно обанкротилось, выплатив пайщикам лишь четверть номинальной стоимости акций. Всю эту историю в своем романе «Акции "Линды"» описал классик эстонской литературы Эдуард Вильде.
Расцвет и упадок
В 1893 году на работу в школу Нехату пришел молодой учитель Фридрих Эйнберг, проработавший до 1935 года. Число учащихся в школе Нехату в начале XX века составляло 30–40 детей, на пике доходя до 70. Тогда в помощь Эйнбергу наняли второго преподавателя. В первые годы после Первой мировой войны число детей вновь пошло на спад, но потом опять вернулось к прежним показателям.
Старая школа перестала вмещать всех желающих. В 1921 году школу Нехату объединили со школой Иру, располагавшейся в бывшей военной казарме в долине реки Пирита. Помещения казарм, выстроенных из известняка, быстро амортизировались, и поэтому в 1930 году началось строительство нового здания школы, более крупного и призванного вместить детей со всей округи. Через год преподавание в старом здании на Нарвском шоссе прекратилось, а новая школа распахнула двери в другом месте, к востоку от прежней локации. В 1936 году Эйнберг выкупил здание в собственность.
В дальнейшем здание школы Нехату использовалось не только как частное жилье, но и как место встреч сельских обществ и различных кружков по интересам. Во время Второй мировой войны пострадали многие окрестные хутора. В бывшее здание школы попало несколько снарядов, но оно выстояло.
Несколько лет по всей округе стояла обгоревшая военная техника, оставленная военными во время боев. В годы вой ны школу занимали солдаты, а прежнему владельцу – бывшему учителю Эйнбергу – здание вернули лишь в январе 1945 года. Окрестные дети в послевоенные годы учились в Пирита и Сикупилли. Вскоре в районе Ленинградского шоссе появилась новая школа.
После уроков
Возле бывшей школы Нехату построили военный аэродром, и территория изменилась до неузнаваемости. Здание долго использовалось как хутор, потом как дача, где в теплое время года жили несколько семей. Несмотря на основательную перестройку, здание относительно хорошо сохранилось как внутри, так и снаружи. В середине 1980-х вокруг бывшей школы стали строить новые жилые дома VI микрорайона Ласнамяэ.
В 1987 году специалисты по охране памятников архитектуры основательно задокументировали текущее состояние бывшей школы и описали ее историю, снабдив отчет многочисленными фотографиями и планами здания. Звучали даже призывы отреставрировать здание и перевести туда какую-то часть учебной работы из новых школ. К сожалению, бывшая школа Нехату в 1988 году сгорела в результате поджога.
До наших дней сохранился фундамент основного и вспомогательного здания школы, а рядом – заросший фруктовый сад. Так, из действовавших до войны в Ласнамяэ школ до нас дошла только начальная школа на улице Маяка, спроектированная Ойгеном Хаберманном в начале 1930-х годов, но это уже совсем другая история.