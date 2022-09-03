ИСТОРИЯ ⟩ Как старая сельская школа оказалась посреди новостроек Ласнамяэ

Акция торгового морского общества «Линда», 1883 год. Фото: Eesti Meremuuseum

Два в одном

Перелом наступил в 1867 году, когда возле Нарвской дороги в деревне Нехату была построена волостная школа. Бревна город Таллинн выдал местным жителям бесплатно, для фундамента брали местный известняк. Первый урок состоялся в том же году. Часто в школе преподавал один учитель, который вел все предметы.

Стандартный набор включал Закон Божий, русский язык, арифметику, родной язык, а также пение, правописание, географию, историю и гимнастику. Как правило, учителя в то время получали в пользование примыкавшие к школе поля и луга. Детей в сельских школах обычно делили на две ступени, поэтому разница в возрасте одноклассников могла быть довольно заметной. В том же здании работала волостная управа, заседал местный судья и даже был карцер. Школа служила центром местной общественной жизни, в ней регулярно проводились различные мероприятия.

Стандартный набор предметов включал Закон Божий, русский язык, арифметику, родной язык, а также пение, правописание, географию, историю и гимнастику.

Вывеска над дверью: Неггатское волостное училище. 1988 год. Фото: EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM

Учителя часто сменялись, а некоторые из них занимались не только преподаванием. Так, в 1879 году бывший учитель Густав Эльсон учредил в помещениях школы Нехату акционерное торговое общество с романтическим названием «Линда».