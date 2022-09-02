Центр надзора за дорожным движением разыскивает водителя Honda CR-V, который 5 августа попал в ДТП на перекрестке улиц Ахтри и Хобуяама в Таллинне, когда столкнулся с ребенком, пересекавшим дорогу на электросамокате.
Ни стыда, ни совести: в центре Таллинна автомобиль сбил ребенка и покинул место аварии
Ни стыда, ни совести: в центре Таллинна автомобиль сбил ребенка и покинул место аварии
«Если вы располагаете информацией, которая поможет в установлении обстоятельств данного ДТП, напишите по адресу pohja.lmt@politsei.ee», - призывают полицейские.
Также стражи правопорядка призвали управлявшую машиной женщину проявить сознательность и выйти на связь.
Забывчивым водителям полицейские также напомнили, что обгон транспортного средства, остановившегося на соседней полосе перед нерегулируемым пешеходным переходом строго запрещен.