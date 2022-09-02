По данным американской администрации, в ходе первых испытаний беспилотников, заказанных РФ в Иране, обнаружены многочисленные проблемы с электроникой. Rus.Postimees выяснял возможные причины брака.
Иран поставил России неисправные дроны
В Августе Иран поставил в Россию первую партию военных беспилотников в рамках крупного заказа, включающего сотни боевых летательных аппаратов. Россия намерена использовать беспилотники иранского производства в войне против Украины для нанесения ударов по воздуху, радиоэлектронной борьбы и идентификации целей. Однако, есть основания считать, что первой партией россияне остались недовольны. The Washington Post, а следом The Times of Israel сообщили, что по данным разведки у иранских дронов много проблем с электроникой.
Первоначальная поставка беспилотников серии Mohajer-6 и Shahed в Москву считается первой частью запланированной передачи сотен иранских БПЛА различных типов, заявили представители администрации Байдена. «Хотя это оружие могло бы дать значительный импульс военным усилиям России против Украины, его передача была омрачена техническими проблемами» - утверждают источники в администрации Байдена. По их данным в ходе первых испытаний иранские беспилотники выдали многочисленные отказы системы и заказчики остались недовольны.
Израильский военный журналист Сергей Ауслендер пишет в своем телеграмм-канале: «Иран 30 лет под санкциями. Технологически это очень отсталая страна. Все свои БПЛА Тегеран разрабатывал, копируя западные аналоги, так или иначе попавшие к нему в руки. Скопировать сам планер (то, что летает) – не проблема, с этим справится кружок авиамоделирования из Дворца пионеров. Другое дело – скопировать бортовую аппаратуру (РЭБ, наблюдения, связи, помехозащищенности и т.д.) и оптику, с помощью которой ведутся разведка и целеуказание. То же самое с системами наведения ракет, которые эти дроны несут. Саму ракету сделать не проблема, проблема сделать так, чтобы она попадала в цель. Так что удивляться тут нечему, что оно у них не работает».
По просьбе Rus.Postimees новость прокомментировал Игорь Грецкий, научный сотрудник Центра стратегических исследований.
Мне кажется, пока рано делать какие-то выводы из этой ситуации, ведь ничего не сообщается ни о характере дефектов, ни о том, как много дронов они затронули. Мне кажется, это к ядерной сделке отношения не имеет. Производство дронов – это предмет гордости для Ирана. Правда, рынок их сбыта очень ограниченный. Они по сути никогда не применялись в боевых действиях высокой интенсивности с использованием продвинутых средств ПВО. Россия их закупает, так как другого способа нет – свое производство задыхается от дефицита чипов, а Китай не станет ухудшать отношения с США из-за России».