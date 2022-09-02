Иран поставил России неисправные дроны

В Августе Иран поставил в Россию первую партию военных беспилотников в рамках крупного заказа, включающего сотни боевых летательных аппаратов. Россия намерена использовать беспилотники иранского производства в войне против Украины для нанесения ударов по воздуху, радиоэлектронной борьбы и идентификации целей. Однако, есть основания считать, что первой партией россияне остались недовольны. The Washington Post , а следом The Times of Israel сообщили, что по данным разведки у иранских дронов много проблем с электроникой.

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер пишет в своем телеграмм-канале: «Иран 30 лет под санкциями. Технологически это очень отсталая страна. Все свои БПЛА Тегеран разрабатывал, копируя западные аналоги, так или иначе попавшие к нему в руки. Скопировать сам планер (то, что летает) – не проблема, с этим справится кружок авиамоделирования из Дворца пионеров. Другое дело – скопировать бортовую аппаратуру (РЭБ, наблюдения, связи, помехозащищенности и т.д.) и оптику, с помощью которой ведутся разведка и целеуказание. То же самое с системами наведения ракет, которые эти дроны несут. Саму ракету сделать не проблема, проблема сделать так, чтобы она попадала в цель. Так что удивляться тут нечему, что оно у них не работает».