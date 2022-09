Иран поставил России неисправные дроны

В Августе Иран поставил в Россию первую партию военных беспилотников в рамках крупного заказа, включающего сотни боевых летательных аппаратов. Россия намерена использовать беспилотники иранского производства в войне против Украины для нанесения ударов по воздуху, радиоэлектронной борьбы и идентификации целей. Однако, есть основания считать, что первой партией россияне остались недовольны. The Washington Post, а следом The Times of Israel сообщили, что по данным разведки у иранских дронов много проблем с электроникой.