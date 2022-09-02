С началом сентября для многих директоров школ завершится марафон по заполнению преподавательских и прочих вакансий. Общая картина такова, что в школах по-прежнему доминируют женщины среднего возраста.
Учитель в Эстонии – женщина средних лет
Начинается новый учебный год, и я хотела бы заострить внимание на работниках общеобразовательных школ и детских садов. Речь о тех, кто на 1 августа 2022 года числится в регистре работы как учитель гимназии, основной школы или дошкольного учреждения. Эти данные помогут понять, как выглядит среднестатистический эстонский учитель.
Работников, занимающих названные должности, в Эстонии более 22 000. Некоторые люди одновременно работают в разных школах и на разных ступенях. Больше всего учителей трудится в основных школах – порядка 10 000. Учителей гимназий почти в два раза меньше – немногим более 5000. В дошкольных детских учреждениях работает около 8000 человек. Здесь не учитываются те, для кого учительство не является основной работой, например, завучи или руководители кружков.
Полученные данные говорят, что большинство учителей – женщины. Тем не менее, можно отметить, что доля учителей мужского пола увеличивается с повышением школьной ступени. Если среди работников детских садов мужчины составляют всего лишь один процент, то среди учителей гимназий – уже 17 процентов. Тогда как среди преподавателей университетов мужчин и женщин практически поровну.
Десять лет до пенсии
Многих заботит высокий средний возраст учителей. Данные подтверждают, что учителей в возрасте 65 лет и старше по состоянию на начало августа было по стране девять процентов, а в диапазоне 55–64 – еще 27 процентов. Таким образом, более трети учителей Эстонии в течение ближайших десяти лет при желании могут выйти на пенсию. Учителей моложе 35 лет – в два раза больше учителей пенсионного возраста, то есть 18 процентов. Если попытаться нарисовать портрет типичного учителя, то это будет, очевидно, женщина в возрасте 55–64 лет. Именно эта комбинация пола и возрастной группы встречается среди учителей чаще всего.
Если группировать учителей по должностям, то больше всего учителей пенсионного возраста и старше 55 лет работает в гимназиях (в общей сложности 41 процент). Самые молодые – учителя детских садов: только трети из них больше 55, а пятая часть – моложе 35. Можно также сказать, что учителей мужского пола моложе 35 лет немного больше, чем учителей женского пола.
Если попытаться нарисовать портрет типичного учителя, то это будет, очевидно, женщина в возрасте 55-64 лет.
Из данных регистра народонаселения можно также узнать родной язык и семейное положение учителей по состоянию на начало года. Родной язык 78 процентов учителей – эстонский, 20 процентов – русский и только для двух процентов – какой-то другой язык. Большая часть учителей гимназий, для которых эстонский язык не является родным, работает в Харьюском и Ида-Вируском уездах.
Что касается семейного положения, то половина учителей Эстонии женаты или замужем, а 30 процентов холостые. Пять процентов женатых или замужних учителей состоят в браке с другим учителем. При этом учителей-мужчин, женатых на учителях-женщинах, более 25 процентов. В учительских семьях, как правило, есть дети: чаще всего два ребенка (у 39 процентов учителей), реже – один (22 процента), но столько же процентов учителей имеет троих и более детей. В данном случае учитываются все биологические дети человека без возрастного ограничения.
Зарплата стабильна
Показатели зарплат учителей в течение года колеблются из-за продолжительного летнего отпуска. Поэтому я рассматриваю зарплаты за первый квартал этого года.
Данные статистического департамента отражают зарплаты учителей на полной ставке и на основании трудового договора. Эти зарплаты включают отпускные, переработки и дополнительную нагрузку (ведение кружков, классное руководство и так далее). Поэтому отображаемые суммы больше, чем статистика зарплат от Министерства образования и науки.
Самая высокая медианная брутто-зарплата (то есть сумма, больше и меньше которой зарабатывает одинаковое количество сотрудников) у учителей гимназий – 1730 евро. Медианная брутто-зарплата учителей основных школ составляет 1598 евро, дошкольных учреждений – 1255 евро. Во всех трех должностных группах разрыва в зарплатах практически нет, а если есть, то в пользу женщин. Причина, вероятно, в том, что зарплаты учителей в основном отрегулированы, и при определении размера зарплаты руководство не имеет той свободы принятия решений, как в других сферах.
Данный обзор носит предварительный характер. Ясно лишь, что число учителей год от года увеличивается. Сравнивая работу школьных руководителей со стайерским бегом, можно сказать, что август – это заключительный и наиболее трудный отрезок дистанции. Результаты забега станут понятны уже осенью.