Учитель в Эстонии – женщина средних лет

Начинается новый учебный год, и я хотела бы заострить внимание на работниках общеобразовательных школ и детских садов. Речь о тех, кто на 1 августа 2022 года числится в регистре работы как учитель гимназии, основной школы или дошкольного учреждения. Эти данные помогут понять, как выглядит среднестатистический эстонский учитель.

Работников, занимающих названные должности, в Эстонии более 22 000. Некоторые люди одновременно работают в разных школах и на разных ступенях. Больше всего учителей трудится в основных школах – порядка 10 000. Учителей гимназий почти в два раза меньше – немногим более 5000. В дошкольных детских учреждениях работает около 8000 человек. Здесь не учитываются те, для кого учительство не является основной работой, например, завучи или руководители кружков.

Полученные данные говорят, что большинство учителей – женщины. Тем не менее, можно отметить, что доля учителей мужского пола увеличивается с повышением школьной ступени. Если среди работников детских садов мужчины составляют всего лишь один процент, то среди учителей гимназий – уже 17 процентов. Тогда как среди преподавателей университетов мужчин и женщин практически поровну.

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