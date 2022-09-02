ФОТО И ВИДЕО ⟩ Водитель проломивший на Audi стену дома в Пярну находился в состоянии наркотического опьянения

Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Все остальные обстоятельства будут выяснены в ходе уголовного производства», – заявила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Кристи Раудла.

То, как серая Audi врезалась в стену дома на перекрестке улиц Оя и Рохелине, запечатлела установленная рядом камера слежения.

Дом, в который въехала Audi, расположен на асимметричном перекрестке. Улица Оя делает небольшой поворот на другой стороне улицы Рохелине: если двигаться по улице Оя в сторону Таллиннского шоссе, то дом, стену которого разбил Audi, окажется прямо перед вами. Чтобы его проехать мимо, нужно немного повернуть в право.

На записях с камер видеонаблюдения видно, что Audi, движущаяся по улице Оя, находится на встречной полосе, когда доезжает до перекрестка и въезжает прямо через перекресток в дом. Сразу после Audi перед перекрестком останавливается белый фургон, который Audi, вероятно, обогнал чуть раньше.

За мгновение до того, как в пятницу вечером серая Audi влетела в гостиную дома на пересечении улиц Оя и Рохелине в Пярну, под окном в комнате двухлетний малыш играл с пластилином. После игры он пошел в туалет, а его мать Йонне Мяннамяэ взяла пылесос, чтобы начать наводить порядок. «Я пришла туда, чтобы убрать под окном, как вдруг раздался хлопок, – сказала Мяннамяэ Pärnu Postimees через несколько дней после аварии. – Я помню пыль, летевшую мне в лицо. Машина меня отбросила», – сказала она.

Йонне, которую сбила машина, врезавшаяся в дом, сломала ногу. Свекровь, сидевшая на диване у стены, получила рану, которую пришлось зашивать

Дети семьи Мяннамяэ не пострадали, но это событие повлияло на них психологически. По словам Йонне, старшему ребенку пришлось тяжелее всего. «Средний ребенок был прямо рядом с тем местом, куда въехала машина. Он, наверное, ничего не понял, но когда мы ехали из больницы домой, он спросил, почему его все время трясет», – рассказала мать семейства.