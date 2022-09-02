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Просивший Путина «шлепнуть» Каю Каллас житель Кохтла-Ярве приговорен к заключению

Лоора-Элизабет Ломп
Просивший Путина «шлепнуть» Каю Каллас житель Кохтла-Ярве приговорен к заключению
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Тюрьма. Снимок иллюстративный.
Тюрьма. Снимок иллюстративный. Фото: Tairo Lutter

Вчера полиция задержала жителя Кохтла-Ярве, который на прошлой неделе разжигал ненависть в TikTok. Суд назначил сегодня 32-летнему мужчине в качестве наказания за проступок десять дней ареста.

Начальник Йыхвиского полицейского участка Андреас Клиймант сказал, что полиция со всей серьезностью реагирует на случаи разжигания ненависти, потому что такие поступки могут угрожать общественному порядку. «Эстония – мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора, разжигание ненависти и насилия в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации с безопасностью слова имеют чрезвычайно большое значение, и мы не можем допустить ситуации, когда кто-то подрывает безопасность нашего народа», – сказал начальник полиции Йыхви.

Видео 32-летний житель Кохтла-Ярве разместил в социальной сети TikTok. Полиция установила личность мужчины и задержала его в четверг, 1 сентября. Сегодня состоялось заседание суда, где ему назначили в качестве наказания десять дней ареста. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, что в видеоролике житель Кохтла-Ярве призывал Владимира Путина «шлепнуть» премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

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