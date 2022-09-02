Просивший Путина «шлепнуть» Каю Каллас житель Кохтла-Ярве приговорен к заключению

Начальник Йыхвиского полицейского участка Андреас Клиймант сказал, что полиция со всей серьезностью реагирует на случаи разжигания ненависти, потому что такие поступки могут угрожать общественному порядку. «Эстония – мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора, разжигание ненависти и насилия в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации с безопасностью слова имеют чрезвычайно большое значение, и мы не можем допустить ситуации, когда кто-то подрывает безопасность нашего народа», – сказал начальник полиции Йыхви.