Вчера полиция задержала жителя Кохтла-Ярве, который на прошлой неделе разжигал ненависть в TikTok. Суд назначил сегодня 32-летнему мужчине в качестве наказания за проступок десять дней ареста.
Просивший Путина «шлепнуть» Каю Каллас житель Кохтла-Ярве приговорен к заключению
Начальник Йыхвиского полицейского участка Андреас Клиймант сказал, что полиция со всей серьезностью реагирует на случаи разжигания ненависти, потому что такие поступки могут угрожать общественному порядку. «Эстония – мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора, разжигание ненависти и насилия в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации с безопасностью слова имеют чрезвычайно большое значение, и мы не можем допустить ситуации, когда кто-то подрывает безопасность нашего народа», – сказал начальник полиции Йыхви.
Видео 32-летний житель Кохтла-Ярве разместил в социальной сети TikTok. Полиция установила личность мужчины и задержала его в четверг, 1 сентября. Сегодня состоялось заседание суда, где ему назначили в качестве наказания десять дней ареста. Решение не вступило в законную силу.
Напомним, что в видеоролике житель Кохтла-Ярве призывал Владимира Путина «шлепнуть» премьер-министра Эстонии Каю Каллас.