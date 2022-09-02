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В субботу ожидается до 16 градусов тепла

prognoz.ee
В субботу ожидается до 16 градусов тепла
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В ночь на субботу в прибрежных районах более облачно и местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти 1-6, в прибрежной зоне северный, северо-западный 5-11 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 0..+5, у поверхности почвы до -3, на побережье до 12°С.

Завтра днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 3-8, порывы 11 м/с. Температура воздуха 12..16°С.

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