Певкур: Россия остается главной угрозой для всего региона Балтийского моря и НАТО

На прошедшей в пятницу на Готланде встрече министры обсудили вопросы, связанные с безопасностью в регионе Балтийского моря, вступлением Финляндии и Швеции в НАТО и стратегической ролью островов Балтийского моря, сообщило BNS Министерство обороны.

«Благодаря вступлению Финляндии и Швеции в НАТО безопасность в нашем регионе резко изменится, поскольку Балтийское море фактически станет внутренним морем НАТО и существенно улучшится обмен информацией о происходящем на море и в воздухе. Необходимо договориться о практических шагах, основанных на этой информации», – сказал Певкур.

Министр добавил, что стратегическая важность Готланда для обороны региона также возрастет, поскольку остров играет важную роль в том, чтобы сохранять открытыми воздушные и морские навигационные пути региона. «Было приятно услышать, что в ближайшие годы Швеция существенно усилит военное присутствие на острове», Министр добавил, что стратегическая важность Готланда для обороны региона также возрастет, поскольку он играет важную роль в том, чтобы сохранять открытыми воздушные и морские навигационные пути региона. «Было приятно услышать, что в ближайшие годы Швеция существенно усилит военное присутствие на острове», –отметил Певкур.

«Эстония за последние годы также приняла важные решения об укреплении своего присутствия на море – слияние флота Сил обороны и PPA, а также покупка противокорабельных ракетных комплексов Blue Spear и морских мин. Уже в ближайшее время это улучшит способность Сил обороны действовать на море и защищать береговые регионы», – сказал министр.