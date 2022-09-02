По словам министра обороны Ханно Певкура, страны Скандинавии и Балтии придерживаются мнения, что вне зависимости от итогов войны в Украине, Россия остается главной угрозой для всего региона Балтийского моря и НАТО.
Певкур: Россия остается главной угрозой для всего региона Балтийского моря и НАТО
На прошедшей в пятницу на Готланде встрече министры обсудили вопросы, связанные с безопасностью в регионе Балтийского моря, вступлением Финляндии и Швеции в НАТО и стратегической ролью островов Балтийского моря, сообщило BNS Министерство обороны.
«Благодаря вступлению Финляндии и Швеции в НАТО безопасность в нашем регионе резко изменится, поскольку Балтийское море фактически станет внутренним морем НАТО и существенно улучшится обмен информацией о происходящем на море и в воздухе. Необходимо договориться о практических шагах, основанных на этой информации», – сказал Певкур.
Министр добавил, что стратегическая важность Готланда для обороны региона также возрастет, поскольку остров играет важную роль в том, чтобы сохранять открытыми воздушные и морские навигационные пути региона. «Было приятно услышать, что в ближайшие годы Швеция существенно усилит военное присутствие на острове», Министр добавил, что стратегическая важность Готланда для обороны региона также возрастет, поскольку он играет важную роль в том, чтобы сохранять открытыми воздушные и морские навигационные пути региона. «Было приятно услышать, что в ближайшие годы Швеция существенно усилит военное присутствие на острове», –отметил Певкур.
«Эстония за последние годы также приняла важные решения об укреплении своего присутствия на море – слияние флота Сил обороны и PPA, а также покупка противокорабельных ракетных комплексов Blue Spear и морских мин. Уже в ближайшее время это улучшит способность Сил обороны действовать на море и защищать береговые регионы», – сказал министр.
Министры обороны также получили на Готланде обзор действий Швеции за последние годы, направленных на укрепление военной обороны острова, и создания новых подразделений.