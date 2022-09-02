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Еврокомиссия планирует ограничить цены на электричество

Deutsche Welle
Еврокомиссия планирует ограничить цены на электричество
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Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: John Thys

Еврокомиссия подготовила меры поддержки потребителей на фоне подорожания электроэнергии. Предполагается ввести налог на сверхприбыль и ограничить цены на электричество, пишет Deutsche Welle.

Чтобы помочь населению справиться с последствиями подорожания электроэнергии в Европе, Еврокомиссия намерена ввести государственное ограничение цен на электричество, а также налог на сверхприбыль. Об этом говорится в документе, касающемся «чрезвычайных мер на рынке электроэнергии», передает в пятницу, 2 сентября, агентство AFP, ознакомившееся с этим 23-страничным документом.

В нем указывается, что в связи с резким ростом цен на энергоносители, Еврокомиссия хочет «оптимизировать функционирование европейских рынков электроэнергии и снизить влияние цен на газ на потребительские цены». Эти меры будут обсуждаться на экстренной встрече министров энергетики стран ЕС, который состоится в Брюсселе в следующую пятницу, 9 сентября.

Государствам-членам предполагается предоставить возможность использовать ограничение цен для того, чтобы воспользоваться частью прибыли тех производителей особенно дешевой электроэнергии, которые получают выгоду от фактической привязки цены на электроэнергию к значительно возросшей цене на газ в Европе. По данным Еврокомиссии, к ним относятся производители «зеленой» электроэнергии, а также операторы атомных и буроугольных электростанций.

Цель – перенаправить сверхприбыль на поддержку потребителей

Введя налог на сверхприбыль, правительства стран ЕС смогут направить полученные средства в пользу потребителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за использование этой меры для адресной поддержки потребителей с малыми доходами и «уязвимым предприятиям в эти времена дорогой электроэнергии».

У ЕС нет гарантий надежных поставок газа из России

Она также призвала «ограничить цены на российский трубопроводный газ в Европу», указав, что у Европы и так уже больше нет гарантий надежных поставок из России. Президент России Владимир Путин «скорее сожжет газ, чем поставит его в Европу в соответствии с контрактом», подчеркнула она, выступая на закрытом заседании руководства парламентской фракции ХДС/ХСС.

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