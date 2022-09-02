Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении

Движение будет закрыто или нарушено на трассе марафона и в окрестностях, в том числе на улицах Копли, Тёйстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми теэ. Участникам дорожного движения, которые передвигаются в районе соревнований, стоит набраться терпения и запастись временем, или выбрать альтернативный маршрут.

Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки, а также следовать указаниям и рекомендациям регулировщиков. Лицам, которые проживают или планируют передвигаться в районе соревнований, рекомендуется заранее ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения. По возможности стоит распланировать свой день таким образом, чтобы не было необходимости находиться в районе соревнований.