Во вторые выходные месяца, 10 и 11 сентября, свыше десяти тысяч любителей спорта из более чем сорока стран соберутся, чтобы принять участие в Таллиннском марафоне в Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Хааберсти. Проведение мероприятия повлечет за собой ряд временных изменений в дорожном движении и работе общественного транспорта в столице.
Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении
Движение будет закрыто или нарушено на трассе марафона и в окрестностях, в том числе на улицах Копли, Тёйстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми теэ. Участникам дорожного движения, которые передвигаются в районе соревнований, стоит набраться терпения и запастись временем, или выбрать альтернативный маршрут.
Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки, а также следовать указаниям и рекомендациям регулировщиков. Лицам, которые проживают или планируют передвигаться в районе соревнований, рекомендуется заранее ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения. По возможности стоит распланировать свой день таким образом, чтобы не было необходимости находиться в районе соревнований.
Информация на тему организации дорожного движения во время Таллиннского марафона: liiklus@jooks.ee, 5197 5900. Схемы движения и дорожная информация: https://www.jooks.ee/ru/trafficinfo/liiklus-laupaev.