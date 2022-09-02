«Новости в 7» за 2 сентября: полмиллиарда «оборонных» евро вернулось в экономику Эстонии, как учатся украинские дети в школе Свободы и рецепт вкусного осеннего салата

Сегодня в выпуске:

- Из миллиарда инвестиций в сферу обороны более половины вернулось в эстонскую экономику

- Короткие новости: про нехватку полицейских, дефицит древесной щепы и какие расходы возместит государство эстоноземельцам

- Первого сентября в Таллинне и по всей Эстонии приступили к учебе тысячи школьников из Украины. Как проходит обучение в новой школе Свободы, открытой специально для юных украинцев?

- Уникальная ветеринарная операция. Как в США помогли "встать на ноги" африканскому пингвину, занесенному в Красную книгу

- Международная панорама: что экономят в Германии, почему закрыли город в Китае и что посоветовал Борис Джонсон жителям туманного Альбиона

- Можно ли вкусно и сытно поужинать не рискуя набрать при этом лишние килограммы? Ответ на этот вопрос и рецепт вкусного и полезного салата - в сюжете нашего корреспондента