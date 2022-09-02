Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 сентября: полмиллиарда «оборонных» евро вернулось в экономику Эстонии, как учатся украинские дети в школе Свободы и рецепт вкусного осеннего салата
Сегодня в выпуске:
- Из миллиарда инвестиций в сферу обороны более половины вернулось в эстонскую экономику
- Короткие новости: про нехватку полицейских, дефицит древесной щепы и какие расходы возместит государство эстоноземельцам
- Первого сентября в Таллинне и по всей Эстонии приступили к учебе тысячи школьников из Украины. Как проходит обучение в новой школе Свободы, открытой специально для юных украинцев?
- Уникальная ветеринарная операция. Как в США помогли "встать на ноги" африканскому пингвину, занесенному в Красную книгу
- Международная панорама: что экономят в Германии, почему закрыли город в Китае и что посоветовал Борис Джонсон жителям туманного Альбиона
- Можно ли вкусно и сытно поужинать не рискуя набрать при этом лишние килограммы? Ответ на этот вопрос и рецепт вкусного и полезного салата - в сюжете нашего корреспондента
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 2 сентября.