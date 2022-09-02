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В волости Йыгева в мусорном контейнере нашли собаку

rus.postimees.ee
В волости Йыгева в мусорном контейнере нашли собаку
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

В среду в мусорном контейнере в поселке Торма волости Йыгева была обнаружена травмированная собака. Животное, с которым жестоко обращались, было доставлено в Йыгеваскую ветеринарную клинику. Точные подробности инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.

По словам прокурора Лыунаской прокуратуры Лауры Йыгисоо, в ходе уголовного производства установлено, что владелец собаки попросил знакомого закончить жизнь собаки, однако тот решил сделать это незаконным способом.

Сразу после того, как собаку нашли, ее доставили в ветеринарную клинику. «Хотя, по словам врачей, собака оправилась от травм, ей было 18 лет, и еще до жестокого обращения она не могла ходить. Поэтому клиника решила усыпить ее», – сказала Йыгисоо.

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