В среду в мусорном контейнере в поселке Торма волости Йыгева была обнаружена травмированная собака. Животное, с которым жестоко обращались, было доставлено в Йыгеваскую ветеринарную клинику. Точные подробности инцидента полиция выяснит в ходе уголовного производства.
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В волости Йыгева в мусорном контейнере нашли собаку
В волости Йыгева в мусорном контейнере нашли собаку
По словам прокурора Лыунаской прокуратуры Лауры Йыгисоо, в ходе уголовного производства установлено, что владелец собаки попросил знакомого закончить жизнь собаки, однако тот решил сделать это незаконным способом.
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