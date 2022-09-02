В филе лосося производства Derhamn OÜ обнаружена листерия

По словам главного специалиста продовольственного отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Ольги Васильевой, проба продуктов была взята в ходе планового надзора.

«24.08 контролер взял пробу филе малосоленого лосося, которая была направлена ​​в лабораторию для анализа. При анализе пробы в готовом филе слабосоленого лосося (годного к употреблению до 08.09.2022) обнаружена Listeria monocytogenes», — пояснила Васильева.

Компания Derhamn OÜ начала отзыв продукции, проинформировав об этом как департамент, так и клиентов. «Насколько известно департаменту, часть продукции этой партии есть на складе, но продукция партии MH01240885 также выдана в места доставки. Из 346 изделии большая часть может быть заражена», — рассказала Васильева.

Потребителей, которые приобрели продукты из рассматриваемой партии, просят не употреблять эти продукты, сообщили в PTA. Потребитель имеет право вернуть их продавцу, у которого был приобретен товар, и потребовать обратно уплаченные за товар деньги.

В соответствии с критериями безопасности пищевых продуктов в отношении Listeria monocytogenes для категорий готовых к употреблению пищевых продуктов, изложенными в Постановлении Еврокомиссии 2073/2005, содержание Listeria monocytogenes в 1 г готового к употреблению пищевого продукта не должно превышать 100 КОЕ/ в продукте на протяжении всего срока годности продукта (n=5, c=0).

«Бактерия Listeria monocytogenes не должна быть обнаружена в 25 г продукта готового к употреблению пищевого продукта (n=5, c=0) в конце его приготовления, путем отбора проб на предприятии или его складе, то есть до того, как пищевой продукт покинул непосредственный контроль оператора пищевой промышленности. Однако если производитель может доказать компетентному органу, что содержание Listeria monocytogenes в продукте в течение срока хранения не превышает предельного значения 100 КОЕ/г, то критерий 100 КОЕ/г (n=5, c=0) применяется в течение всего срока годности. В противном случае применяется критерий «Listeria monocytogenes не обнаружена в 25 г продукта» в течение всего срока хранения», — напомнил департамент.