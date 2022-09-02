Европейские лидеры не поедут на похороны Горбачева

На похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева не будет ни одного европейского лидера. Несмотря на свое уважение к «отцу гласности и перестройки», ни Берлин, ни Лондон, ни Париж не отправят представителей своих правительств на церемонию, которая состоится в Москве в эту субботу, 3 сентября.

После того как Москва развязала агрессивную войну против Украины, европейские страны ввели в отношении России санкции, было приостановлено авиасообщение из Европы в Россию, обе стороны закрыли друг для друга свое воздушное пространство. Россия также наложила ограничения на западных политиков, внеся их в черный список. Канцлер Германии Олаф Шольц обосновал свое решение не участвовать в мероприятии отсутствием приглашения, а его предшественница Ангела Меркель сослалась на травму колена.

Таким образом, представлять европейские государства, отдавая последние почести Горбачеву, будут в основном иностранные послы и дипломаты. От Германии и Австрии на похоронах бывшего советского лидера будут присутствовать поверенные в делах посольств в Москве, поскольку посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр не сможет прибыть из-за положительного теста на коронавирус, а австрийский посол принимает участие в дипломатической конференции в Вене.

Елисейский дворец объявил, что французского президента Эмманюэля Макрона будет представлять посол в России Пьер Леви.