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Европейские лидеры не поедут на похороны Горбачева

Deutsche Welle
Европейские лидеры не поедут на похороны Горбачева
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Президент СССР Михаил Горбачев машет рукой с трибуны на Красной площади в Москве на праздновании Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1989 года.
Президент СССР Михаил Горбачев машет рукой с трибуны на Красной площади в Москве на праздновании Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1989 года. Фото: BORIS YURCHENKO

Ни Берлин, ни Лондон, ни Париж не отправят представителей своих правительств в Москву на похороны Михаила Горбачева. Европейские страны будут представлять в основном послы и другие дипломаты, пишет Deutsche Welle.

На похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева не будет ни одного европейского лидера. Несмотря на свое уважение к «отцу гласности и перестройки», ни Берлин, ни Лондон, ни Париж не отправят представителей своих правительств на церемонию, которая состоится в Москве в эту субботу, 3 сентября.

После того как Москва развязала агрессивную войну против Украины, европейские страны ввели в отношении России санкции, было приостановлено авиасообщение из Европы в Россию, обе стороны закрыли друг для друга свое воздушное пространство. Россия также наложила ограничения на западных политиков, внеся их в черный список. Канцлер Германии Олаф Шольц обосновал свое решение не участвовать в мероприятии отсутствием приглашения, а его предшественница Ангела Меркель  сослалась на травму колена.

Таким образом, представлять европейские государства, отдавая последние почести Горбачеву, будут в основном иностранные послы и дипломаты. От Германии и Австрии на похоронах бывшего советского лидера будут присутствовать поверенные в делах посольств в Москве, поскольку посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр не сможет прибыть из-за положительного теста на коронавирус, а австрийский посол принимает участие в дипломатической конференции в Вене.

Елисейский дворец объявил, что французского президента Эмманюэля Макрона будет представлять посол в России Пьер Леви.

По словам дочери Горбачева Ирины, похороны ее отца пройдут в скромной обстановке. Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов, после чего Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

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