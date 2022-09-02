Административный суд Тарту сегодня постановил, что городская управа Раквере не имела права запрещать наружную рекламу Консервативной народной партии (EKRE) перед местными выборами в прошлом году, и обязал город возместить партии ущерб.
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Горуправа Раквере, запретившая наружную рекламу EKRE, проиграла в суде
Горуправа Раквере, запретившая наружную рекламу EKRE, проиграла в суде
В прошлом году, 9 июля, EKRE обратилась в городскую управу Раквере с просьбой разместить наружную рекламу на период выборов в собрание местного самоуправления с 1 по 18 октября.