Горуправа Раквере, запретившая наружную рекламу EKRE, проиграла в суде

В прошлом году, 9 июля, EKRE обратилась в городскую управу Раквере с просьбой разместить наружную рекламу на период выборов в собрание местного самоуправления с 1 по 18 октября.

Городской художник Раквереской городской управы не дал добро на наружную рекламу, объяснив это тем, что оформление рекламы не соответствует требованиям Закона о рекламе. На спорном рекламном плакате EKRE были изображены эстонские флаги с фразой «Самая проэстонская политическая партия», внизу плаката было написано Эстонская консервативная народная партия, логотип партии и аббревиатура EKRE.