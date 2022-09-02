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Горуправа Раквере, запретившая наружную рекламу EKRE, проиграла в суде

Андрес Эйнманн
Горуправа Раквере, запретившая наружную рекламу EKRE, проиграла в суде
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С этой предвыборной рекламой в прошлом году перед выборами проблем не было.
С этой предвыборной рекламой в прошлом году перед выборами проблем не было. Фото: Konstantin Sednev

Административный суд Тарту сегодня постановил, что городская управа Раквере не имела права запрещать наружную рекламу Консервативной народной партии (EKRE) перед местными выборами в прошлом году, и обязал город возместить партии ущерб.

В прошлом году, 9 июля, EKRE обратилась в городскую управу Раквере с просьбой разместить наружную рекламу на период выборов в собрание местного самоуправления с 1 по 18 октября.

Городской художник Раквереской городской управы не дал добро на наружную рекламу, объяснив это тем, что оформление рекламы не соответствует требованиям Закона о рекламе. На спорном рекламном плакате EKRE были изображены эстонские флаги с фразой «Самая проэстонская политическая партия», внизу плаката было написано Эстонская консервативная народная партия, логотип партии и аббревиатура EKRE.

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