Минюст России пополнил сразу два реестра «иноагентов» – физических лиц и СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В них попали в том числе музыкант Андрей Макаревич и журналистка Катерина Гордеева. В августе министерство взяло паузу и не пополняло число «иностранных агентов».
Андрей Макаревич, Катерина Гордеева и Михаил Шац объявлены «иноагентами»
В список физлиц-«иноагентов» включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, тележурналистка Катерина Гордеева, соратник Алексея Навального Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и екатеринбургский политолог Федор Крашенинников. Минюст всех их связал с Украиной, утверждая тем самым, что это источник финансовой или «организационно-методической» помощи (так указано в законе). В качестве второго необходимого основания для включения в реестр указано «осуществление политической деятельности».
В список СМИ-«иноагентов» добавлены также шесть человек: активист Кирилл Федоров, главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, публицист Сергей Медведев, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина, а также юморист и популярный в прошлом телеведущий Михаил Шац. Бывшую супругу Шаца Татьяну Лазареву, выступавшую с ним дуэтом в сатирических шоу, российский минюст включил в список физлиц-«иноагентов» 22 июля этого года. Причины при обновлении этого реестра министерство не указывает.
Кроме того, в реестр попало ООО «Новости» – согласно данным системы СПАРК, так называется юрлицо красноярской телекомпании ТВК.
«Разумеется, это должно было произойти, – сказал в эфире «Дождя» (также признан СМИ-«иноагентом») Макаревич. – Это уже такое условное словосочетание, что никакого первоначального смысла [не осталось]. Эти люди не "агенты", и они не "ино". Это просто те, кто власти не люб и не угоден. Это такое клеймо. Можно звезду шестиконечную желтую, можно вот это – сути это не меняет».
«Борис Дмитриевич, Андрей Вадимович, Федор Геннадьевич, Дмитрий Ильич, Катерина Владимировна, для меня большая честь быть с вами в одном списке», – написал Жданов.
Месяц без «иноагентов»
В августе новых «иноагентов» в реестрах не появилось.
В последний раз, 29 июля, российский минюст добавил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, писателя Дмитрия Быкова, главного редактора издания The New Times Евгению Альбац и издателя-благотворителя Митю Алешковского.
Реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в последний раз пополнялся 22 июля. Тогда в него внесли Лазареву, оппозиционных политиков Илью Яшина и Максима Каца, соратника Алексея Навального Руслана Шаведдинова и блогера Нику Белоцерковскую.
В июле президент России подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон «о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Теперь четыре действующих реестра «иноагентов» будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования – «агентом» можно будет признавать того, кто попал под «иностранное влияние».