Андрей Макаревич, Катерина Гордеева и Михаил Шац объявлены «иноагентами»

В список физлиц-«иноагентов» включены шесть человек: украинский журналист Дмитрий Гордон, тележурналистка Катерина Гордеева, соратник Алексея Навального Иван Жданов, бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, музыкант Андрей Макаревич и екатеринбургский политолог Федор Крашенинников. Минюст всех их связал с Украиной, утверждая тем самым, что это источник финансовой или «организационно-методической» помощи (так указано в законе). В качестве второго необходимого основания для включения в реестр указано «осуществление политической деятельности».

В список СМИ-«иноагентов» добавлены также шесть человек: активист Кирилл Федоров, главный редактор издания «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, публицист Сергей Медведев, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина, а также юморист и популярный в прошлом телеведущий Михаил Шац. Бывшую супругу Шаца Татьяну Лазареву, выступавшую с ним дуэтом в сатирических шоу, российский минюст включил в список физлиц-«иноагентов» 22 июля этого года. Причины при обновлении этого реестра министерство не указывает.

Кроме того, в реестр попало ООО «Новости» – согласно данным системы СПАРК, так называется юрлицо красноярской телекомпании ТВК.