В четверг в Харьюском уездном суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу мужчины, обвиняемого в убийстве своей матери. Суд начнет слушания по существу в декабре.
Жителя Эстонии обвиняют в жестоком убийстве матери
Жителя Эстонии обвиняют в жестоком убийстве матери
«Александр Иванов обвиняется в особо жестоком убийстве своей матери. Он нанес матери 20-26 ножевых ранений», – сказала BNS прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила.
Суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу 12 декабря. Пенитенциарный кодекс предусматривает за убийство при отягчающих обстоятельствах тюремное заключение на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение.