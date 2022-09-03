Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в субботу упала по сравнению с пятницей на 48,5 процента до 160,05 евро за мегаватт-час.
В Эстонии цена на электроэнергию упала почти на 50 процентов
Самой высокой – 530,00 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу с 20 до 21 часа, а самой низкой была утром с 7 до 8 часов – 42,77 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу 286,73 евро, на 79,2 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить в субботу 134,06 евро за мегаватт-час, на 16,2 процента меньше, чем и в Эстонии.
Выше всего цена на электричество будет во Франции – в среднем 416,62 евро за мегаватт-час.
В этом августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза выше, чем в августе 2021 года, когда средняя месячная цена составила 87,03 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в августе была также на 54,9 процента выше, чем в июле.
К августу относится и последний дневной ценовой рекорд – 17 августа средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.