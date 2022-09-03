В Эстонии цена на электроэнергию упала почти на 50 процентов

Самой высокой – 530,00 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу с 20 до 21 часа, а самой низкой была утром с 7 до 8 часов – 42,77 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в субботу 286,73 евро, на 79,2 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить в субботу 134,06 евро за мегаватт-час, на 16,2 процента меньше, чем и в Эстонии.

Выше всего цена на электричество будет во Франции – в среднем 416,62 евро за мегаватт-час.

В этом августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза выше, чем в августе 2021 года, когда средняя месячная цена составила 87,03 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в августе была также на 54,9 процента выше, чем в июле.