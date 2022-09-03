Автомобиль сгорел дотла: подозревают поджог

Когда спасатели прибыли на место, автомобиль полыхал открытым огнем. Спасатели потушили пожар, засыпали пролитый на дорогу бензин абсорбентом и собрали его.

Поскольку это мог быть поджог, на место вызвали и соответствующего эксперта.

Советник по прессе прокуратуры Каури Синкевичюс подтвердил, что для расследования случившегося действительно было возбуждено уголовное дело. «Однако в настоящее время оно находится на ранних стадиях, и невозможно добавить дополнительную информацию к тому, что было опубликовано ранее», – прокомментировал он.