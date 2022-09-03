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Автомобиль сгорел дотла: подозревают поджог

rus.postimees.ee
Автомобиль сгорел дотла: подозревают поджог
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Горящий автомобиль. Фото иллюстративное.
Горящий автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Ida-Eesti päästekeskus

28 августа в 4:49 поступило сообщение о горящем автомобиле в деревне Оллепа в волости Тюри.

Когда спасатели прибыли на место, автомобиль полыхал открытым огнем. Спасатели потушили пожар, засыпали пролитый на дорогу бензин абсорбентом и собрали его.

Поскольку это мог быть поджог, на место вызвали и соответствующего эксперта.

Советник по прессе прокуратуры Каури Синкевичюс подтвердил, что для расследования случившегося действительно было возбуждено уголовное дело. «Однако в настоящее время оно находится на ранних стадиях, и невозможно добавить дополнительную информацию к тому, что было опубликовано ранее», – прокомментировал он.

Фото с места происшествия. 
Фото с места происшествия. Фото: Erakogu
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