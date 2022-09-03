В Кохтла-Ярве под руководством научного парка Tehnopol стартует последний в этом году раунд приема заявок на конкурс инноваций, который продлится до 19 сентября. Призовой фонд составляет 20 000 евро.
Примите участие в конкурсе: Кохтла-Ярве ждет умных решений
Инновационный фонд «Умного города» был создан Tehnopol в сотрудничестве с Таллинном и Кохтла-Ярве в 2020 году. Благодаря этому появилась возможность для начинающих и продолжающих свою деятельность предприятий протестировать самые смелые инновационные идеи в городской среде при поддержке самоуправления и грамотном наставничестве Tehnopol.
Конкретно в Кохтла-Ярве конкурс инноваций принес три пилотных проекта, и одно из решений уже реализовано: это солнечные панели на стене детского сада «Мишутка». Близится к завершению пилотирование виртуальной электростанции Fusebox, которая в силу своей специфики скрыта от глаз жителей, но уже сегодня позволяет городу экономить. Третий проект — умные пешеходные переходы, который появятся уже в будущем году.
«Наш пилотный проект состоит из трех частей. Сперва мы подключились к 139 точкам замера электроэнергии в сети города. Наша система, автоматически просчитывая наилучший пакет электропотребления, оптимизировала выплаты оператору сети (Elering) и помогла городу уже в этом году сэкономить 2 815 евро. Параллельно с компанией Calidity мы улучшили систему вентиляции в детском саду «Мишутка». Тем самым мы смогли уменьшить расходы на электричество порядка 20% и улучшить качество воздуха в помещениях. Финальный этап нашего проекта заключается в подключении систем автоматики одного из спортивных сооружений города к нашей виртуальной электростанции. После подключения мы сможем регулировать потребление электроэнергии и даже возвращать деньги обратно городу. Речь идет о сумме в 10 000 — 15 000 евро, а такие здания как ледовый холл позволяют экономить до 30 000 евро», — прокомментировал менеджер по стратегическому партнерству в Fusebox Александр Cепп.
Суть инновационного конкурса проста: город выделяет средства, к которым фирма, выигравшая конкурс, добавляет собственное финансирование. Таким образом, жители получают очередное «умное» решение, а компания — возможность пропилотировать свое инновационное решение с существенно меньшими затратами, чем если бы они действовали самостоятельно.
По словам координатора инновационного конкурса в Кохтла-Ярве со стороны Tehnopol Ольги Курдовской, конкурс обязательно должен поддерживать программу развития Кохтла-Ярве, а решения-победители быть именно такими, чтобы сотрудничество между городом Кохтла-Ярве и технологическими компаниями сделало возможным использование инновационных решений в городской среде.
«Миссия Tehnopol в этом проекте — поддержать стремление самоуправления сделать городскую среду более современной, устойчивой, дружелюбной и открытой для жителей, познакомить город Кохтла-Ярве с инновационными решениями, продуктами и услугами умного города, а также повысить осведомленность городских служащих Кохтла-Ярве о новых инновационных решениях для городской среды, которые, безусловно, сейчас имеются, только стоит отыскать и поддержать их создателей, чтобы они смогли внедрять свои инновации именно в городскую среду», — отмечает Ольга Курдовская.
По результатам серии мероприятий, прошедших в Кохтла-Ярве и призванных найти интересные решения на благо жителей, «Обсудим вместе», выяснилось, что молодежь ратует за внедрение простых и понятных технологий, которые существенно улучшили бы жизненную среду горожан. Эти же принципы подхода к выбору победителя конкурса поддерживает и городская управа Кохтла-Ярве.
«В первую очередь ждем идей самих горожан. Это, к примеру, может быть локальное освещение на детских или спортивных площадках, которое бы работало в зависимости от того, есть на площадке кто-то или нет. Совсем здорово, если бы это освещение работало на солнечных батареях или похожем решении для производства зеленой энергии. Особенно в подобных инновационных решениях нуждаются наши небольшие части города - Ору, Кукрузе, Сомпа.
Именно здесь не столь большая проходимость людей, и хотелось бы использовать освещение игровых и спортивных площадок энергоэффективно. Случается, что из-за непогоды или позднего времени суток в этих местах никого подолгу нет, однако освещение этих участков включается одновременно с уличным, что бывает нецелесообразно, особенно сейчас, в период удорожания электричества», — поделился своими размышлениями мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль.
По мнению мэра Кохтла-Ярве хотелось бы добавить красок, обратить внимание на возможности для здорового образа жизни и безопасности, а главное — эти инновационные решения должны быть видны жителям города, ведь они предназначаются конкретно для горожан.
«Мы хотели бы видеть больше умных решений, которые будут заметны жителям города. Такие, как, например, умные пешеходные переходы, которые, надеюсь, появятся в будущем году и будут служить общей безопасности. Как вариант, хотелось бы решений, связанных с парковкой легкого транспорта, в том числе, закрывающихся без ключа уличных боксов для велосипедов и самокатов», — отметил Тоомас Наэль.
Подать заявку на участие в конкурсе инноваций можно ЗДЕСЬ.
Вы можете подать заявку, если:
- ваше предприятие работает не менее шести месяцев;
- у вас как минимум один сотрудник, работающий с полной нагрузкой;
- вы разрабатываете и предлагаете решения в области умного города;
- внедрение продукта / услуги в городе Кохтла-Ярве поддерживает цели, указанные в плане развития города Кохтла-Ярве (экологически чистый, устойчивый, инновационный).