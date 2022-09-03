Примите участие в конкурсе: Кохтла-Ярве ждет умных решений

Суть инновационного конкурса проста: город выделяет средства, к которым фирма, выигравшая конкурс, добавляет собственное финансирование. Таким образом, жители получают очередное «умное» решение, а компания — возможность пропилотировать свое инновационное решение с существенно меньшими затратами, чем если бы они действовали самостоятельно.

По словам координатора инновационного конкурса в Кохтла-Ярве со стороны Tehnopol Ольги Курдовской, конкурс обязательно должен поддерживать программу развития Кохтла-Ярве, а решения-победители быть именно такими, чтобы сотрудничество между городом Кохтла-Ярве и технологическими компаниями сделало возможным использование инновационных решений в городской среде.

«Миссия Tehnopol в этом проекте — поддержать стремление самоуправления сделать городскую среду более современной, устойчивой, дружелюбной и открытой для жителей, познакомить город Кохтла-Ярве с инновационными решениями, продуктами и услугами умного города, а также повысить осведомленность городских служащих Кохтла-Ярве о новых инновационных решениях для городской среды, которые, безусловно, сейчас имеются, только стоит отыскать и поддержать их создателей, чтобы они смогли внедрять свои инновации именно в городскую среду», — отмечает Ольга Курдовская.

По результатам серии мероприятий, прошедших в Кохтла-Ярве и призванных найти интересные решения на благо жителей, «Обсудим вместе», выяснилось, что молодежь ратует за внедрение простых и понятных технологий, которые существенно улучшили бы жизненную среду горожан. Эти же принципы подхода к выбору победителя конкурса поддерживает и городская управа Кохтла-Ярве.