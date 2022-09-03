«Бей, беги или замри». Как война меняет психологию украинцев?

– Как избавиться от чувства тревоги в военное время?

– Стоит ли избавляться от чувства тревоги, если это не мешает вам жить? Например, сирена имеет такой звук, чтобы наши нейронные связи в голове вызывали тревогу, поэтому тут тревога выполняет защитную функцию – сохранение жизни, которая как никогда важна в наших реалиях.

Тревога – это наше физиологическое чувство, которое помогает нам преодолевать проблемы.

Когда мы чувствуем тревогу, это значит, что ситуация для нас значима и важно в своем сознании правильно относиться к ней, но если мы ее игнорируем и не признаем, то у человека может возникнуть тревожное состояние. Если вы не хотите попасть к психиатру, попробуйте замечать свое чувство тревоги и осознанно с ним справляться. Конечно, если у вас не получается сделать это в одиночку – обратитесь к психологу и прислушайтесь к его рекомендациям.

– Многие уже адаптировались и привыкли к войне, что вы скажете об этом явлении?