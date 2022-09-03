Фото: в новом микрорайоне в пригороде Таллинна отметили новоселье

Фирма-девелопер Kaamos Kinnisvara начала строительство в Хааберсти микрорайона нового поколения Викимыйза в первый год пандемии, то есть в 2020 году. Микрорайон должен состоять из 22 домов на 500 квартир, на сегодняшний день завершено строительство четырех домов, строится еще шесть. Заселено более 85% квартир.

Фото: Kaamos Kinnisvara

Жилой комплекс Викимыйза находится в Хааберсти, на участке между Раннамыйза-теэ и озером Харку. Это – красивое место, рядом с озером и лесом и в то же время недалеко от города.

Фото: Kaamos Kinnisvara