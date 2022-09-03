Суд опубликовал список обнаруженных в поместье Трампа секретных документов

В результате обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило десятки документов под грифами «конфиденциально», «секретно» и «совершенно секретно», говорится в описи файлов, опубликованной судом по Южному округу штата Флорида в пятницу, 2 сентября.

Всего из более чем 11 тысяч различных правительственных документов, найденных у Трампа, 18 были помечены как «совершенно секретные», 54 – как «секретные» и 31 – как «конфиденциальные». Гриф «совершенно секретно» – это высший уровень доступа, который предназначен для «самых сокровенных тайн» США, отмечает агентство Reuters.

Кроме того, были обнаружены 48 пустых папок, помеченных как содержащие секретную информацию, и 40 пустых папок, в которых, судя по отметке, содержались конфиденциальные документы. Ни в самом списке изъятых документов, ни в сопроводительном письме от министерства юстиции США не указано, было ли обнаружено пропавшее содержимое папок, отмечает газета The New York Times. Также были найдены более 11 тысяч правительственных документов и фотографий без грифов секретности.

Защита Трампа требует привлечь независимого эксперта

Судя по опубликованной описи, секретные документы хранились бессистемно, вперемешку с предметами повседневного обихода. Так, в одной коробке были обнаружены 30 газетных вырезок за период с 2008 по 2019 годы, три «предмета одежды», книга, 11 документов с пометкой «конфиденциально» и 21 – с пометкой «секретно».

В опубликованных судом документах отмечается, что обстоятельства обращения Трампа с файлами остаются предметом «действующего уголовного расследования».