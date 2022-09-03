Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу утром едет в Москву, чтобы проститься с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерские власти.
Премьер-министр Венгрии направляется в Москву на прощание с Горбачевым
Премьер-министр Венгрии направляется в Москву на прощание с Горбачевым
В сообщениях указывается, что Орбан прибудет вместе с делегацией, чтобы отдать дань уважения Горбачеву.
СМИ отмечают, что поездка, таким образом, состоится на следующий день после остановки по техническим причинам работы газопровода «Северный поток».
Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни, его похоронят на Новодевичьем кладбище.
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