Глава МИД Рейнсалу: Стальнухин – сторонник путинской России и враг Эстонии

«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И кто боролся с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – говорит он. Подробнее читайте здесь.