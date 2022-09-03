Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество») заявил, что член Рийгикогу и горсобрания Нарвы Михаил Стальнухин (Центристская партия), говоря о «фашистах» и «нацистах» в правительстве, осознанно транслирует риторику путинской России.
Глава МИД Рейнсалу: Стальнухин – сторонник путинской России и враг Эстонии
«Это систематическая трансляция официальной риторики страны-агрессора России. Очевидно, она нужна не только с целью угодить своим избирателям, избиратели – это инструмент. Цель ясна: защищать и строить русский мир в Эстонии», – прокомментировал глава МИД Урмас Рейнсалу слова Михаила Стальнухина.
По мнению министра иностранных дел, Стальнухин – сознательный враг нашего государства. «Он сторонник политики сегодняшней России, и это, к сожалению, делает его противником существования Эстонской Республики как политической единицы», – подчеркнул Рейнсалу.
Напомним, что на Youtube-канале Михаил Стальнухин, выражая свое мнение в связи с переносом советских памятников, назвал правительство «фашистами» и «нацистами».
«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И кто боролся с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть», – говорит он. Подробнее читайте здесь.