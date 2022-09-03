Россия запросила у США десятки виз для делегации с Лавровым, но не получила ни одной

Российская Федерация запросила у США 56 виз для делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но пока не получила ни одной из них.

На это пожаловался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщает Reuters.

Посол заявил, что США последовательно отказывали во въездных визах ряду российских делегатов для участия в мероприятиях ООН в последние месяцы, и это вызывает озабоченность.

Представитель Госдепартамента США заявил, что его страна серьезно относится к своим обязательствам в качестве государства, принимающего Генеральную Ассамблею ООН. Собеседник агентства отметил, что по законодательству США запросы на получение визы являются конфиденциальными, поэтому он не может комментировать отдельные случаи.