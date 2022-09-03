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Россия запросила у США десятки виз для делегации с Лавровым, но не получила ни одной

rus.postimees.ee
Россия запросила у США десятки виз для делегации с Лавровым, но не получила ни одной
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Сергей Лавров.
Сергей Лавров. Фото: Maxim Shemetov

В течение последних нескольких месяцев Соединенные Штаты последовательно отказывали во въездных визах нескольким гражданам России для участия в мероприятиях ООН, пожаловался посол России в организации. Об этом пишет RUS TVNET.

Российская Федерация запросила у США 56 виз для делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, но пока не получила ни одной из них.

На это пожаловался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщает Reuters.

Посол заявил, что США последовательно отказывали во въездных визах ряду российских делегатов для участия в мероприятиях ООН в последние месяцы, и это вызывает озабоченность.

Представитель Госдепартамента США заявил, что его страна серьезно относится к своим обязательствам в качестве государства, принимающего Генеральную Ассамблею ООН. Собеседник агентства отметил, что по законодательству США запросы на получение визы являются конфиденциальными, поэтому он не может комментировать отдельные случаи.

Американская сторона может отказать в выдаче виз иностранным дипломатам по соображениям безопасности и внешней политики.

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