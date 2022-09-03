Огромная зарплата «главного лесничего» Эстонии вызвала вопросы: финансовая комиссия собирается изменить систему

«Этот вопрос будет обсуждаться в финансовой комиссии в сентябре. Он связан с обсуждением государственного бюджета. Расходы государственных предприятий и компаний с госучастием очень важны, поскольку с доходной стороны дивиденды зачисляются в госбюджет, и все должно быть прозрачно. Где-то должны быть установлены критерии, по которым определяется зарплата руководителей», – сказал Кокк.