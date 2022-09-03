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Огромная зарплата «главного лесничего» Эстонии вызвала вопросы: финансовая комиссия собирается изменить систему

Андрес Эйнманн
Огромная зарплата «главного лесничего» Эстонии вызвала вопросы: финансовая комиссия собирается изменить систему
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Нынешний генеральный директор Службы внешней разведки Микк Марран, который с ноября возглавит Центр управления государственными лесами (RMK), будет получать ежемесячную зарплату в размере 11 500 евро.
Нынешний генеральный директор Службы внешней разведки Микк Марран, который с ноября возглавит Центр управления государственными лесами (RMK), будет получать ежемесячную зарплату в размере 11 500 евро. Фото: Mihkel Maripuu

Зарплата нового руководителя Центра управления государственными лесами (RMK) Микка Маррана в размере 11 500 евро побудила председателя финансовой комиссии Рийгикогу Айвара Кокка («Отечество») обсудить конкретные правила оплаты труда топ-менеджеров государственных предприятий.

«Этот вопрос будет обсуждаться в финансовой комиссии в сентябре. Он связан с обсуждением государственного бюджета. Расходы государственных предприятий и компаний с госучастием очень важны, поскольку с доходной стороны дивиденды зачисляются в госбюджет, и все должно быть прозрачно. Где-то должны быть установлены критерии, по которым определяется зарплата руководителей», – сказал Кокк.

Он подчеркнул, что, конечно, при определении заработной платы необходимо учитывать уровень зарплаты на аналогичных должностях в Эстонии и соседних странах, но также необходимо учитывать среднюю заработную плату по стране и расходы компании.

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