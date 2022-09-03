МНЕНИЕ ⟩ Хватит говорить о «русофобии», надо рвать связи с российским государством и строить местную русскую идентичность

До тех пор, пока «русские» в Эстонии не признают, что их историческое прошлое было преступным по отношению к стране, в которой они живут, а не героическим, будет сохраняться некоторая напряженность между «русскими» и «эстонцами». Точно так же она сохраняется и в Латвии, и в Литве, и в Чехии (вспомните Пражскую весну). Развенчание мифа о русском солдате-освободителе позволило бы наконец оставить в прошлом главное яблоко раздора вместе с любыми ответными проявлениями «русофобии». При этом важно не то, кем исторически были ваши предки, а какой стороне вы сочувствуете сегодня, располагая всей полнотой информации о произошедшем. Прошлое не должно быть источником напряжения, но для этого надо приложить некоторые усилия.

Критический пересмотр деяний своих предков – совершенно нормальный процесс, через который прошло большинство народов, бывших когда-то колонизаторами, то есть теми же оккупантами. В Великобритании давно не принято хвалиться тем, что над Британской империей никогда не заходило солнце, равно как и, например, во Франции и Португалии, не говоря о Германии, которая навсегда оставила в прошлом амбиции по возрождению рейха. Подобное моральное самоочищение необходимо, потому что позволяет бывшим агрессорам сосуществовать с выходцами из своих прошлых колоний в относительном равновесии.

Действие порождает противодействие