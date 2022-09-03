На любом участке есть зоны, которые обычно закатывают в асфальт: парковки, зоны отдыха и прочее. Из экономии времени или просто из эстетических соображений здесь обычно обустраивают площадки из крупных каменных плит и формируют пошаговые дорожки. Красиво, монументально и не так трудоемко, как мощение плиткой. Но что высаживать на дорожках между плиткой или на парковке, рассказывает Houzz.
Работы в саду: растения, которые можно вытаптывать
Предположим, на вашем участке есть галечные и щебеночные зоны, но они кажутся скучными. Простой и красивый выход — разбавить монотонность участка, добавив немного зелени. Какие же растения выбрать? Далеко не всякая зелень выдержит постоянное вытаптывание, наезды садовых тачек и уж тем более — машин.
Выбор посадочного материала зависит от:
- интенсивности нагрузки;
- затененности участка;
- площади, отведенной для растений.
Для парковок и дорожек, по которым будут регулярно ходить и ездить, берем наиболее устойчивые растения. Те, что отлично приспосабливаются к жизни среди камней, устойчивы не только к вытаптыванию, но и к природным катаклизмам, бедности почв.
Рекомендованы: живучка ползучая (Ajuga reptans) или грыжник гладкий (Herniaria glabra, «зеленый ковер»). В условиях полной затененности они теряют свою декоративность, поэтому речь про парковки и дорожки в условиях рассеянной тени или на свету.
На фото: живучка ползучая (Ajuga reptans) хорошо растет в лиственных лесах, встречается на полянах и опушках, в зарослях кустарников. Благодаря своей высокой жизнестойкости популярна у садоводов.
Альтернатива — газон на сетке. Сетки бывают разные, пластиковые и бетонные — выбирать нужно в зависимости от предполагаемой нагрузки.
Плоские пластиковые сетки чаще используют на склонах участка. Бетонные ячейки с высоким бортиком — в качестве решетки для экопарковок. Газон для посадок выбирают устойчивый к вытаптыванию, например, специальную смесь для парковок, для склонов или спортивный газон.
Для заполнения трещин на площадках из натурального плитняка или каменных ступенях хорошо подойдут растения, которые чуть менее устойчивы к вытаптыванию, но при этом быстро восстанавливаются, могут пережить отдавливание побегов и стрижку.
Рекомендованы: вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia), чистец шерстистый (Stachys byzantina) — на фото, котула шероховатая (Cotula squalida), барвинок малый (Vínca mínor).
Для заполнения пустот между камнями в пошаговых дорожках и рокариях берем растения, которые не только неприхотливы и довольно морозостойки, но еще и очень декоративны — порадуют ковром зелени и обильным цветением.
Рекомендованы: тимьян ползучий (Thymus serpyllum), мазус ползучий (Мazus reptans), лядвенец рогатый (Lotus corniculatus).
На фото: дикий тимьян (Thymus serpillum).
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