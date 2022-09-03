Работы в саду: растения, которые можно вытаптывать

Предположим, на вашем участке есть галечные и щебеночные зоны, но они кажутся скучными. Простой и красивый выход — разбавить монотонность участка, добавив немного зелени. Какие же растения выбрать? Далеко не всякая зелень выдержит постоянное вытаптывание, наезды садовых тачек и уж тем более — машин.

Выбор посадочного материала зависит от: интенсивности нагрузки;

затененности участка;

площади, отведенной для растений.

Для парковок и дорожек, по которым будут регулярно ходить и ездить, берем наиболее устойчивые растения. Те, что отлично приспосабливаются к жизни среди камней, устойчивы не только к вытаптыванию, но и к природным катаклизмам, бедности почв.

Рекомендованы: живучка ползучая (Ajuga reptans) или грыжник гладкий (Herniaria glabra, «зеленый ковер»). В условиях полной затененности они теряют свою декоративность, поэтому речь про парковки и дорожки в условиях рассеянной тени или на свету.

На фото: живучка ползучая (Ajuga reptans) хорошо растет в лиственных лесах, встречается на полянах и опушках, в зарослях кустарников. Благодаря своей высокой жизнестойкости популярна у садоводов.

Альтернатива — газон на сетке. Сетки бывают разные, пластиковые и бетонные — выбирать нужно в зависимости от предполагаемой нагрузки.