В Москве прошла церемония прощания с Горбачевым

Видео: прямой эфир прощания с Михаилом Горбачевым

У заборов, расположенных рядом со зданием Дома Союзов, образовалась длинная очередь. Полиция пропускала присутствующих группами по несколько десятков человек.

Попрощаться с Горбачевым также пришли певица Алла Пугачева и бывший президент России Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, пишет РБК. Владимира Путина сегодня на церемонии не будет, он попрощался с Горбачевым отдельно.

Галерея: прощание с Михаилом Горбачевым

Хотя организацией похорон занимается протокольная служба администрации президента, это не государственные похороны. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, похороны Горбачева будут включать элементы государственных похорон, включая почетный караул.

Как сообщила в четверг, первого сентября, пресс-служба «Горбачев-фонда», прощание с политиком в Доме профсоюзов было сокращено с четырех до двух часов.

После церемонии Горбачева похоронят на столичном Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой.

На похоронах также не будут присутствовать ведущие европейские политики. Исключение сделали для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который посетил Москву для прощания с Горбачевым.

Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года после продолжительной и тяжелой болезни.

Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и занимал эту должность с 1985 года, после чего начал так называемую Перестройку - политические и экономические реформы для демократизации советского общества. С 1990 по 1991 год он также был президентом Советского Союза.