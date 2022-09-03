Дети и ключи: что делать, чтобы ключи от дома не потерялись в суете первых школьных дней

«Потеря ключей или, в более широком смысле, неприятности с дверными замками – разумеется, проблема не только малышей или школьников, это может случиться с каждым. Верно, впрочем, и то, что началом учебного года растет число нуждающихся в помощи с замками. Такую же тенденцию мы наблюдали и прошлой весной, когда дети снова смогли ходить в школу после дистанционного обучения», — рассказала руководитель портфеля страхования жилья и путешествий ERGO Анника Мялло.

Помощь с замками – наиболее популярная среди клиентов жилищного страхования ERGO услуга после ремонта трубопровода.

По словам Мялло, возникают самые разные ситуации: ключи потерялись, остались внутри за запертой дверью, что-то застряло в сердечнике замка, ломается ключ, ключ вхолостую проворачивается в замочной скважине, ключ, наоборот, не поворачивается и многое другое.

«Если возникает проблема с ключами, ребенок, конечно, сначала звонит матери или отцу. Хорошо, если родители работают где-то поблизости и могут помочь ребенку, но это не всегда возможно. Для этого важно продумать и согласовать с ребенком, что он будет делать, если ключ потерян или дверь не открывается», — сказала Мялло.

Специалист ERGO рассказывает о некоторых предупредительных мерах и делится советами о том, как можно быстро решить проблемы с замками и ключами, а также поддержать своего ребенка.