Начало учебного года приносит много нового и интересного, однако в непривычной ситуации и при обилии свежей информации дети часто теряют или забывают где-то ключи от дома. Число обращений в службу по открыванию дверей показывает рост в осенние месяцы, когда помощь требуется на треть большему количеству клиентов. Как же сделать, чтобы ребенок не потерял ключи и смог вернуться домой после утомительного школьного дня?
Дети и ключи: что делать, чтобы ключи от дома не потерялись в суете первых школьных дней
«Потеря ключей или, в более широком смысле, неприятности с дверными замками – разумеется, проблема не только малышей или школьников, это может случиться с каждым. Верно, впрочем, и то, что началом учебного года растет число нуждающихся в помощи с замками. Такую же тенденцию мы наблюдали и прошлой весной, когда дети снова смогли ходить в школу после дистанционного обучения», — рассказала руководитель портфеля страхования жилья и путешествий ERGO Анника Мялло.
Помощь с замками – наиболее популярная среди клиентов жилищного страхования ERGO услуга после ремонта трубопровода.
По словам Мялло, возникают самые разные ситуации: ключи потерялись, остались внутри за запертой дверью, что-то застряло в сердечнике замка, ломается ключ, ключ вхолостую проворачивается в замочной скважине, ключ, наоборот, не поворачивается и многое другое.
«Если возникает проблема с ключами, ребенок, конечно, сначала звонит матери или отцу. Хорошо, если родители работают где-то поблизости и могут помочь ребенку, но это не всегда возможно. Для этого важно продумать и согласовать с ребенком, что он будет делать, если ключ потерян или дверь не открывается», — сказала Мялло.
Специалист ERGO рассказывает о некоторых предупредительных мерах и делится советами о том, как можно быстро решить проблемы с замками и ключами, а также поддержать своего ребенка.
- Расскажите ребенку, почему важно правильно хранить свои ключи от дома и как следует действовать в случае их потери – например, кому ребенок должен позвонить в первую очередь.
- Хорошей идеей будет договориться с ребенком об определенном месте для хранения ключей, куда он будет их класть после того как откроет или закроет дверь. Таким местом может быть отделение рюкзака, карман на молнии или даже висящая на шее ленточка.
- На ключах ни в коем случае нельзя писать имя или адрес ребенка. Однако на брелоке можно написать, например, номер телефона, на который сможет позвонить нашедший ключи человек.
- По возможности во дворе или вблизи дома в оговоренном месте можно держать запасной ключ. Если рядом с вами живет какой-нибудь надежный человек или член семьи, то у него можно на всякий случай хранить второй комплект ключей от вашего дома.
- Можно договориться о месте, куда ребенок может пойти в случае, если он не может попасть домой, например, к живущему неподалеку родственнику или другу.
- Позаботьтесь и о том, чтобы ребенку было несложно открыть замок двери вашего дома.
- Чем меньше ключей в связке, тем лучше – по возможности стоит использовать один и тот же ключ как для входной, так и для внутренней двери.
- Держите номер службы мастеров по замкам под рукой. Если родители не могут достаточно быстро приехать домой или справиться с проблемой своими силами, стоит вызвать мастера по замкам.