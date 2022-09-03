Михал: многие в Центристской партии до сих пор считают себя «русским военным кораблем»

В информационной войне подобные видео и сообщения от известных людей являются порохом для Кремля. Михаил Стальнухин и Филипп Лось производят этот порох для тех, кто жаждет и работает над тем, чтобы вновь увидеть Эстонию частью российского государства.

Перемещение в музей символов чужой власти, силой отнявшей свободу у народа Эстонии, несравнимо с тем, что они символизировали и символизируют до сих пор. Эта власть забрала многое у жителей Эстонии, у кого-то – абсолютно все. У кого-то жизнь и будущее, у кого возможности реализовать свои возможности в свободном мире. У других мать, отца, бабушку или дедушку. Танк и кирзовый сапог, как символы на пьедестале, напоминают об идеологии и зле Кремля, который пытается сделать то же самое в Украине.

Поэтому Эстония поддерживает нацистов, искренне констатирует депутат Стальнухин. Посыл Кремля и Путина один – поддержка Украины, противодействие российской армии, конец Советского Союза вообще и независимость стран – это оскорбление великой русской души. Эстония, наверное, особенно возмущает своей бескомпромиссностью, в том числе рекомендацией убийцам отдыхать дома с семьей, а не пить коктейли в Европе.

Эстония поддерживает Украину, потому что мы знаем, что каждый выстрел по российскому танку в войне за независимость Украины – это выстрел во имя свободного мира, в том числе и для нас. Украина – это линия фронта, а Эстония, как и Европа, и США, – ее сторонники. Взгляды «Стальнухиных» и «Лосей», конечно, диаметрально противоположны такому отношению. Они, наверное, хотели бы, чтобы происходящее на Украине было внутренним делом России, а советский танк стоял бы на площади Вабадузе, тогда их чувства не были бы задеты.

Центристская партия под давлением общественности объявила, что их сотрудничество с путинской «Единой Россией» будет ограничено. Это было не так давно. Послание членов фракции Центристской партии, Стальнухина, а также слова Игоря Кравченко о том, что его задевает логотип на рукаве рубашки президента, выдают, что многие в Центристской партии до сих пор считают себя «русским военным кораблем».