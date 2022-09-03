Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») утверждает, что Михаил Стальнухин (Центристская партия), обвинивший правительство в фашизме и нацизме, излагает официальную риторику России. О скандальном заявлении высказались также реформисты Евгений Криштафович и Кристен Михал.
Криштафович: поиск фашистов – прием кремлевских агентов
Криштафович: все ли в Центристской партии «коллективный Стальнухин», или же нет?
Сравнение всех правительств, критически относящихся к путинскому режиму, с фашистами – многолетний проверенный прием, используемый кремлевскими агентами влияния для мобилизации лояльного населения. События в Украине показывают, что поиск фашистов используется, как правило, для оправдания военной агрессии, массовых убийств женщин и детей, грабежа и зверств на оккупированной территории.
Высказывания Стальнухина появились одновременно с инициативой властей Ивангорода установить копию танка Т-34 в непосредственной близости к Эстонской границе, а также заявлениями так называемого председателя комиссии по защите государственного суверенитета в Совете Федерации РФ Андрея Климова, который призвал к демилитаризации стран Балтии – или, как он сказал, «прибалтийских политических гномиков» – путем развязывания «четвертой со времен Наполеона большой войны в Европе».
В этой связи, к высказываниям подобного рода нужно относиться со всей серьезностью, и это сфера ответственности органов безопасности и защиты правопорядка.
Разумеется, я также жду, какой будет реакция Центристской партии на это заявление, чтобы, наконец, понять, все ли они там – коллективный Стальнухин, как мне всегда казалось, или нет.
Однако надо отметить, что, какие бы средства мобилизации лояльных Кремлю эстонских резидентов не предпринимались, русскоязычное население в большинстве относится к своей стране лояльно. Наша родина – Эстония; мэр Нарвы, избранная с огромным перевесом голосов – доктор Катри Райк; и никаких массовых беспорядков в связи с переносом нарвского танка в военный музей даже близко не произошло.
Михал: многие в Центристской партии до сих пор считают себя «русским военным кораблем»
В информационной войне подобные видео и сообщения от известных людей являются порохом для Кремля. Михаил Стальнухин и Филипп Лось производят этот порох для тех, кто жаждет и работает над тем, чтобы вновь увидеть Эстонию частью российского государства.
Перемещение в музей символов чужой власти, силой отнявшей свободу у народа Эстонии, несравнимо с тем, что они символизировали и символизируют до сих пор. Эта власть забрала многое у жителей Эстонии, у кого-то – абсолютно все. У кого-то жизнь и будущее, у кого возможности реализовать свои возможности в свободном мире. У других мать, отца, бабушку или дедушку. Танк и кирзовый сапог, как символы на пьедестале, напоминают об идеологии и зле Кремля, который пытается сделать то же самое в Украине.
Поэтому Эстония поддерживает нацистов, искренне констатирует депутат Стальнухин. Посыл Кремля и Путина один – поддержка Украины, противодействие российской армии, конец Советского Союза вообще и независимость стран – это оскорбление великой русской души. Эстония, наверное, особенно возмущает своей бескомпромиссностью, в том числе рекомендацией убийцам отдыхать дома с семьей, а не пить коктейли в Европе.
Эстония поддерживает Украину, потому что мы знаем, что каждый выстрел по российскому танку в войне за независимость Украины – это выстрел во имя свободного мира, в том числе и для нас. Украина – это линия фронта, а Эстония, как и Европа, и США, – ее сторонники. Взгляды «Стальнухиных» и «Лосей», конечно, диаметрально противоположны такому отношению. Они, наверное, хотели бы, чтобы происходящее на Украине было внутренним делом России, а советский танк стоял бы на площади Вабадузе, тогда их чувства не были бы задеты.
Центристская партия под давлением общественности объявила, что их сотрудничество с путинской «Единой Россией» будет ограничено. Это было не так давно. Послание членов фракции Центристской партии, Стальнухина, а также слова Игоря Кравченко о том, что его задевает логотип на рукаве рубашки президента, выдают, что многие в Центристской партии до сих пор считают себя «русским военным кораблем».
Перед Центристской партией стоит дилемма: быть с Эстонией, как страной НАТО, или же честно быть «русским военным кораблем» под руководством «Михаилов». Если второе, то не обижайтесь, если мы их пошлем на...