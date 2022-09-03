Перекресток улиц Тоомпуйестеэ и Нунне закрывается почти на два месяца

Работы по реконструкции на перекрестке улиц Тоомпуйестеэ и Нунне продлятся до конца октября. На улицу Нунне можно попасть через улицы Сууртюки, Лай и Суур-Клоостри, по этому же маршруту будет осуществляться выезд из Старого города. При выезде из Старого города с улицы Сууртюки можно будет повернуть только направо, на Раннамяэ-теэ, повернуть налево в сторону Балтийского вокзала будет нельзя.

В целях уменьшения транспортной нагрузки на узкие улицы Старого города перед зданием по адресу Лай, 29 будет обозначена зона, запрещающая парковку, но для транспортных средств, перевозящих учащихся, будет предусмотрено место для остановки и разворота, что позволит разгрузить улицу Суур-Клоостри.

Для проезда по Тоомпуйестеэ возле Балтийского вокзала предусмотрено по одной полосе в обоих направлениях. С парковки Балтийского вокзала можно проехать на Тоомпуйестеэ в направлении улицы Техника.

Закрытие перекрестка улиц Тоомпуйестеэ и Нунне связано с масштабной реконструкцией улицы Вана-Каламая, в ходе которой будет создано качественное городское пространство, где будет комфортно и безопасно всем участникам движения – пешеходам, велосипедистам и водителям. Пешеходы смогут передвигаться от Балтийского вокзала в Старый город через Тоомпуйестеэ, не спускаясь в тоннель.

В общей сложности, реконструкция Вана-Каламая займет почти год, работы должны завершиться в июле 2023 года. Городское пространство приобретет новый облик за счет современной уличной мебели, озеленения и площадей. Пешеходам и велосипедистам будет предоставлено больше пространства, чем автомобилям.