У же несколько лет жители Маарду испытывают неудобства из-за регулярного появления в городе тошнотворного запаха. Проблема не решена до сих пор. Более того, дурной запах стал распространяться уже и в таллиннском районе Ласнамяэ, где жители все чаще вынуждены по утрам держать окна закрытыми.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Дурной запах в городах: экологическая проблема и цивилизованность
Василья Бикташева, работник торгового зала (Таллинн)
Проблемы с экологией создают сами люди, которые не сортируют мусор – ни железо, ни картон, ни дерево, ни пластик. Вот абсолютно все, и я постоянно наблюдаю это. Люди сами не хотят соблюдать правила охраны природы. В основном это не таллиннцы, а приезжие. Сейчас очень много приезжих сами знаете откуда, но им, видимо, никто не объяснял, как надо обращаться с мусором. Этим должно заниматься государство. Пусть примут программу образовательную, пусть книгу какую-то выдают при въезде к нам в Эстонию. Хочется надеяться, что люди скидывают мусор в одну кучу от незнания, а не от бескультурья, хотя цивилизованный человек мог бы поинтересоваться, что делать. Для меня люди подразделяются на серьезных и на тех, кому все равно. Как вот они жили раньше, когда все в один контейнер бросали, так и продолжают. А ведь это нагрузка на мусорку, на переработку, а потом мы недоумеваем, почему в Маарду воняет, почему свалка горит. Чему удивляемся-то? А если бы, допустим, на каждом мешке для мусора был обозначен номер квартиры, то потом легко было бы установить нарушителя. И штраф выписать. Без всякой вони жили бы.
Надежда Головлева, домохозяйка (Маарду)
Нет никаких проблем с экологией. Мне предложили бы сейчас поменять Маарду на Таллинн, я бы не согласилась. Здесь есть большие плюсы: спокойствие, тишина, все друг друга знают. Проблем у нас с природой нет. Да, у нас много промышленности и транзита, но я не вижу как-то негативного влияния порта, терминалов или железной дороги. Для меня тут все очень хорошо. У нас вовремя вывозится мусор, и даже улицы чистые. Да, единственное что – летом по вечерам иногда появляется запах. Я не знаю, откуда он идет, но бывает очень неприятным. Мне говорили, что где-то жгут остатки автомобилей или с металлом что-то химичат. Или даже на свалке что-то, или в районе ручья Крооди, но какой-то гарью пахнет. Особенно по вечерам. А в остальном все нормально.
Нелли Иванова, пенсионерка (Маарду)
Вы знаете, раньше с природой хуже было. Мусора больше, химия везде, поезда постоянно, а теперь всего этого меньше стало. Теперь лучше. Запах какой-то шел такой, от которого тошнота подступает. Теперь его тоже меньше. Нам говорили, это оттуда, где мусор жгут, со стороны мусорного полигона. Сильно воняло в 2018, 2019, 2020 годах. Сейчас не так, мне кажется. Мы часто гуляем, сидим с соседками, и ничего. Привыкли. Тут очень много зависит от своевременности вывоза мусора. Хочу сказать, что мой муж покойный работал на мусорке-автомобиле, вывозил мусор, и я точно знаю: если вовремя чистить баки, все будет хорошо.
Тамара Стенина, молодая мама (Маарду)
Одна проблема – вонь от свалки. Не знаю, от какой и откуда, но вот, бывает, откроешь окно и сразу волна запаха. Запах этот свалочный ни с чем не спутаешь. И вечером может быть, и утром рано, по-разному. Тут все от ветра сильно зависит, если дует оттуда, из Йыэляхтме, сразу чувствуется. Конечно, в разных частях города по-разному. Не знаю, сколько эта вонь держится, иногда и день, и два. К тому же вокруг Маарду расположены предприятия, железная дорога проходит, порт работает, что в целом отрицательно влияет на природу. Но, с другой стороны, зато есть рабочие места. В нашем городе не так легко найти работу. Людям надо жить, да, верно? Многие на этих предприятиях работают. Поэтому, думаю, чем-то надо жертвовать в любом случае. Может быть, нам, помимо экологии, надо о чем-то другом, бытовом подумать во время кризиса.
Галина Сазонова, химик (Маарду)
Не знаю, что и сказать. Из проблем с экологией у нас запах, наверное. Иногда бывает по вечерам, иногда утром. Причем если он начинается, то с самого утра и до поздней ночи. Иногда и на следующий день. Никакой системы нет, но, может быть, все-таки на выходных больше вероятность. Не думаю, что запах идет из порта, потому что там пахнуть нечему. Там ничего такого страшного нет, хотя про селитру говорили, но это совсем другое дело. Вот раньше такие запахи шли с Кехра, там большая свалка. Сейчас, знаю, у нас строится биогазовая станция, вот как она будет на природу влиять? Власти города решают, им видней, чем нам. Что бы мы там ни говорили, ни хотели, начальство все равно сделает, как ему нужно, а не как мы просим.
Андрей Фурс, студент (Маарду)
Присутствует очень неприятный запах в городе. Бывает часто, но чаще всего по вечерам. Это доказывает, что с экологией у нас не все в порядке. Вечером со свалки несет, говорят, жгут там что-то, или выбросы, или утечки. Именно летом ветер заносит к нам. Может, что-то разлагается, может, что-то перерабатывают. Причем проблема удушливого запаха существует уже давно. Уже лет пять воняет. И я слышал, вроде строят у нас биогазовый реактор, то есть станцию для переработки биоотходов в городе, так вот кроме обрывков информации никто ничего не знает. Сейчас вроде хотят мусоросжиганием заняться. Я слышал, что в мэрии у нас должны были решать эти вопросы. И что там в итоге решили, и с кем обсуждали эти проблемы, я не знаю. Ничего никому не известно. Я не в курсе, из всего тайна делается.
Лариса Кустова, домохозяйка (Маарду)
Экологических проблем много, но для нас проблема запаха – это беда. Настоящая беда. Когда идет ветер со свалки в Йыэляхтме, мы все чувствуем такой едкий запах, что невозможно открыть окно. Мы прямо дышим этой свалкой все лето. Зимой легче, осенью тоже, дожди идут, воздух чище. Для меня это особенно чувствительно, у моего сына есть некоторые проблемы с сердцем, и нам эта вонь противопоказана. Когда она накрывает, сын даже на улицу выйти не может. И тут зависит от направления ветра и времени суток. Чаще по вечерам воняет. Воняет очень часто и давно. Вот сколько я здесь живу, а живу здесь больше десяти лет, это регулярно происходит. Мои знакомые в Таллинне тоже говорят, что и туда долетает. И сейчас вонять стало сильнее, чем раньше. Мне кажется, что это именно свалка, а не проблема вывоза мусора. У нас регулярно вывозят, а вот когда горит на свалке, вот тогда-то и запах появляется.
Андрей Мистюрин, аукционист (Нарва)
С нашей экологией не может быть все в порядке. В каждом городе есть места, которые создают для людей неудобства, а иногда просто вредят. Например, рядом свалка и оттуда запах. У нас здесь электростанция, высоковольтные сети и тому подобное излучение. В современном мире существуют очаги постоянных экологических проблем. В Нарве с этим не так ужасно. Например, у меня нет жалоб по поводу сортировки и вывоза мусора. По сравнению с прошлым годом с мусором порядка больше стало. Раньше за раздельным мусором приезжала одна машина, сейчас разные. А вот что касается территории за городом – это отдельный вопрос. Я путешествую на мотоцикле и часто останавливаюсь за городом. То, что я вижу, это кроме как варварством нельзя назвать. Техники бытовой, конечно, не стало, ее сейчас забирают мастерские, даже сами вывозят и денег дают, а вот что касается бытового мусора... Иногда кучи мусора, целые горы. Это значит, несколько раз привозили. Чаще всего это строительный мусор или стеклопакеты, мебель.
Комментарий автора
Многочисленные обращения жителей Маарду в Департамент окружающей среды побудили чиновников провести исследование состояния воздуха. На днях Департамент окружающей среды представил результаты исследования качества атмосферного воздуха в Маарду, порту Мууга и его окрестностях. Исследование показало, что за последние годы качество воздуха улучшилось, но уровень неприятного запаха по-прежнему превышен.
По словам главного инспектора отдела развития надзора за природопользованием Департамента окружающей среды Кулдара Рикма, маардуским предприятиям, чья деятельность влияет на качество воздуха, следует подготовить и представить программу по сокращению выбросов пахучих веществ и меры по уменьшению распространения раздражающего жителей запаха. Сегодня таких предприятий семь, и все они обязаны предпринять конкретные шаги по противодействию выбросам вредных веществ в атмосферу. Со своей стороны Департамент окружающей среды будет контролировать выполнение предусмотренных программой мероприятий.
Ранее аналогичные исследования в Мууга и Маарду уже проводились в 2013–2014 годах. Тогда было выявлено превышение уровня неприятного запаха в жилых районах, прилегающих к порту Мууга. В результате три компании составили план действий по сокращению пахучих веществ, который на настоящий момент реализован.
Существуют проблемы также с сортировкой и утилизацией мусора. И здесь корень зла кроется как в нежелании или незнании самих жителей, так и в работе коммунальных служб. По мнению таллиннцев и нарвитян, все еще немало горожан, кто не утруждает себя сортировкой мусора. Отчасти они правы: какой смысл раскладывать отходы по разным пакетам и контейнерам, если потом приезжает мусоровоз и сваливает все в один большой кузов? В ходе опроса многие жаловались именно на это.
Еще беспокоит людей несвоевременный вывоз мусора и, как следствие, – противные запахи. Некоторые возмущались незаконными свалками в лесополосах рядом с границами Нарвы, Таллинна, Маарду, Силламяэ. Но тут уже, как говорится, нечего на кого-то пенять. Всего в опросе участвовало более тридцати человек.
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