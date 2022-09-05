ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Дурной запах в городах: экологическая проблема и цивилизованность

Комментарий автора

Многочисленные обращения жителей Маарду в Департамент окружающей среды побудили чиновников провести исследование состояния воздуха. На днях Департамент окружающей среды представил результаты исследования качества атмосферного воздуха в Маарду, порту Мууга и его окрестностях. Исследование показало, что за последние годы качество воздуха улучшилось, но уровень неприятного запаха по-прежнему превышен.

По словам главного инспектора отдела развития надзора за природопользованием Департамента окружающей среды Кулдара Рикма, маардуским предприятиям, чья деятельность влияет на качество воздуха, следует подготовить и представить программу по сокращению выбросов пахучих веществ и меры по уменьшению распространения раздражающего жителей запаха. Сегодня таких предприятий семь, и все они обязаны предпринять конкретные шаги по противодействию выбросам вредных веществ в атмосферу. Со своей стороны Департамент окружающей среды будет контролировать выполнение предусмотренных программой мероприятий.

Ранее аналогичные исследования в Мууга и Маарду уже проводились в 2013–2014 годах. Тогда было выявлено превышение уровня неприятного запаха в жилых районах, прилегающих к порту Мууга. В результате три компании составили план действий по сокращению пахучих веществ, который на настоящий момент реализован.

Существуют проблемы также с сортировкой и утилизацией мусора. И здесь корень зла кроется как в нежелании или незнании самих жителей, так и в работе коммунальных служб. По мнению таллиннцев и нарвитян, все еще немало горожан, кто не утруждает себя сортировкой мусора. Отчасти они правы: какой смысл раскладывать отходы по разным пакетам и контейнерам, если потом приезжает мусоровоз и сваливает все в один большой кузов? В ходе опроса многие жаловались именно на это.

Еще беспокоит людей несвоевременный вывоз мусора и, как следствие, – противные запахи. Некоторые возмущались незаконными свалками в лесополосах рядом с границами Нарвы, Таллинна, Маарду, Силламяэ. Но тут уже, как говорится, нечего на кого-то пенять. Всего в опросе участвовало более тридцати человек.