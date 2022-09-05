Четыре снаряда в воронку инфляции: как остановить обесценивание денег?

По мнению Пеэтера Коппеля, с налогами нужно быть предельно осторожным. «Во-первых, мы не в закрытой системе живем, нам приходится поддерживать нашу конкурентоспособность, создавать более привлекательную деловую среду по сравнению с соседними странами. Для этого следует избегать таких демотивирующих анахронизмов, как прогрессивное налогообложение», – поясняет Коппель.

По словам аналитика, нам всегда нужно помнить, что «Эстония – не Норвегия, которая добывает деньги в море» (речь о добыче нефти – прим. ред.). Эстонский бизнес должен создавать ту самую стоимость, которую потом государство облагает налогами. Если бизнес из страны сбежит, облагать налогами будет нечего.

С другой стороны, Коппель считает, что и кредит сейчас – проблематичная мера: «Если мы не хотим подливать масла в огонь инфляции, нам не следует создавать дополнительный спрос». Того же мнения придерживается и Юрген Лиги. Он считает, что правительство мало что может сделать прямо сейчас, но лучше, если в экономику не будут вкачивать дополнительные деньги, их в ней и так излишек.

«В первую очередь состояние бюджета должно быть улучшено. Не стоит сейчас ни применять сплошные компенсации, ни повышать налоги на потребление, – считает Лиги. – По большому счету Украина должна победить в войне, тогда и торговля вернется в нормальное русло».

Инфляцию подстегнула наша сильная экономика