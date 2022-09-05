Сегодня цены растут такими темпами, что их обсуждение стало едва ли не главной темой и бытовых разговоров, и публичных дискуссий. Разберемся, отчего деньги подешевели и что с этим делать.
Четыре снаряда в воронку инфляции: как остановить обесценивание денег?
Живущие от зарплаты до зарплаты возмутятся таким утверждением, но с экономической точки зрения инфляция – это избыток денег у потребителей. Когда их гораздо больше, чем товаров и услуг, предлагаемых на рынке, цены растут. «Нынешний избыток денег возник по многим причинам, – объясняет стратег частного банковского обслуживания банка SEB Пеэтер Коппель. – Во-первых, во время коронавирусных ограничений Европейский центральный банк (ЕЦБ) вкачал в оборот огромные суммы для поддержки бизнеса, но при этом в производстве и в потреблении продолжали действовать ограничения». Иными словами, когда все сидели по домам, люди не могли потратить деньги.
Пенсионные миллионы подстегнули цены
Еще одной причиной высокой инфляции все экономисты назвали пенсионную реформу. «Сотни миллионов евро из пенсионных фондов после открытия второй пенсионной ступени ушли на потребление. Пенсионная реформа и бюджетный дефицит – это факторы, которые взвинтили цены», – уверен бывший министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ). И все же перечисленные причины лишь умеренно подстегнули инфляцию.
По мнению специалистов, главная причина роста цен – это война и вызванные ею торговые санкции и ограничения. «Все это сильнее влияет на Эстонию, чем на другие страны, потому что у нас общий уровень цен был ниже среднего, а доля энергии и продуктов питания в структуре потребления и в производстве были выше среднего. Именно эти товары и подорожали после начала войны», – пояснил Лиги.
По словам Пеэтера Коппеля, инфляция – техническая проблема. «Если слишком большая масса денег гоняется за малым количеством товаров, то денежную массу нужно сократить. Самый простой способ сделать это – если ЕЦБ повысит процентные ставки. В этом случае часть денежной массы сядет на депозиты и инфляция замедлится». По словам Коппеля, этого не делают, поскольку высокие ставки создадут проблемы странам Южной Европы с их высоким госдолгом и слабым экономическим ростом.
«Если мы не хотим подливать масла в огонь инфляции, нам не следует создавать дополнительный спрос»
стратег банка SEB Пеэтер Коппель
Самое сложное в борьбе с инфляцией – что при так называемом излишке денег в экономике у очень многих семей никакого излишка нет. Для них инфляция – это нехватка денег в семейном бюджете, что бы там ни говорили экономисты. Резкий рост цен привел к тому, что партии обещают повысить пособия, на них нужны деньги и кто-то должен их в бюджет внести, прежде чем правительство сможет их оттуда взять.
Налоги повышать надо, но не сейчас
Самый простой способ закрыть дыры в бюджете – это повысить существующие налоги и ввести новые.
По словам аналитика банка LHV Кристо Ааба, в последние годы у Эстонии был дефицит бюджета, поэтому теоретически повышение налогов – единственное средство покрытия этого дефицита в будущем. Это самый быстрый способ наполнить бюджет, но своевременный ли он, если у людей и так от цен волосы дыбом? Кристо Ааб считает, что сейчас повышение налогов – мера неподходящая: «При чрезвычайно высокой инфляции повышать налоги неразумно, это будет бременем для людей. Государство должно пересмотреть свои расходы и проанализировать, все ли они необходимы».
По мнению Пеэтера Коппеля, с налогами нужно быть предельно осторожным. «Во-первых, мы не в закрытой системе живем, нам приходится поддерживать нашу конкурентоспособность, создавать более привлекательную деловую среду по сравнению с соседними странами. Для этого следует избегать таких демотивирующих анахронизмов, как прогрессивное налогообложение», – поясняет Коппель.
По словам аналитика, нам всегда нужно помнить, что «Эстония – не Норвегия, которая добывает деньги в море» (речь о добыче нефти – прим. ред.). Эстонский бизнес должен создавать ту самую стоимость, которую потом государство облагает налогами. Если бизнес из страны сбежит, облагать налогами будет нечего.
С другой стороны, Коппель считает, что и кредит сейчас – проблематичная мера: «Если мы не хотим подливать масла в огонь инфляции, нам не следует создавать дополнительный спрос». Того же мнения придерживается и Юрген Лиги. Он считает, что правительство мало что может сделать прямо сейчас, но лучше, если в экономику не будут вкачивать дополнительные деньги, их в ней и так излишек.
«В первую очередь состояние бюджета должно быть улучшено. Не стоит сейчас ни применять сплошные компенсации, ни повышать налоги на потребление, – считает Лиги. – По большому счету Украина должна победить в войне, тогда и торговля вернется в нормальное русло».
Инфляцию подстегнула наша сильная экономика
Наиболее авторитетные экономические анализы и прогнозы делает в нашей стране Банк Эстонии. Именно на отчеты БЭ опирается правительство, определяя финансовую политику. Экономист Банка Эстонии Каспар Оя (на фото) ответил на вопросы RusPostimees о том, почему цены растут так сильно и можно ли обуздать их прямо сейчас.
– Каковы причины нынешнего роста цен?
– Инфляцию в Эстонии поддерживала ее сильная экономика. Мы быстро оправились от коронакризиса, что видно, помимо прочего, по низкому уровню безработицы и по обострившемуся дефициту рабочей силы.
Сегодня у нас производственные мощности загружены интенсивнее, чем когда-либо в истории. При таком росте производства и дефиците рабочих рук растут зарплаты, а за счет сильного роста и зарплат, и занятости растет спрос на товары и услуги. Плюс спрос на товары сильно рос за счет сбережений, накопленных во время пандемии, дефицита бюджета и высвобождения денег из второй пенсионной ступени.
Кроме того, в очень большой степени инфляция связана с ценами на энергоносители. Улучшение снабжения энергетического сектора и укрепление энергетической безопасности помогут нам в долгосрочной перспективе. К сожалению, эти инвестиции потребуют времени.
– Оказала ли пенсионная реформа влияние на экономику?
– Состояние экономики в целом неплохое. Правда, в Эстонии быстрая инфляция, но остальные экономические показатели приличные. Пенсионные деньги стимулировали экономику, но это произошло в то время, когда экономика уже работала неплохо.
– Что правительству нужно сделать немедленно, чтобы сумасшедшая инфляция замедлила темпы?
– Правительству надо следить за тем, чтобы бюджетная поддержка экономики не была слишком большой и чтобы бюджетные деньги не давали дополнительный импульс инфляции. В нынешней политической ситуации, когда в Европе идет война, а выборы чуть больше чем через полгода, сдерживать бюджетные расходы будет, конечно, довольно сложно.
– Как нивелировать последствия пенсионной реформы?
– С точки зрения краткосрочных последствий, то есть чтобы эффект был немедленным, предпринимать что-то слишком поздно. Когда большая часть денег из пенсионных накоплений будет потрачена, влияние реформы на рост цен также должно ослабнуть. Однако на будущее нам предстоит подумать, как обеспечить устойчивость системы социального обеспечения и пенсий. Это потребует более широкого обсуждения.
– Может ли повышение налогов быть разумным шагом для выполнения государственного бюджета?
– Если политики обещают новые общественные блага, то они должны найти источники их финансирования. Государственный бюджет формируется за счет налогов, поэтому если новые расходы покрываются из государственного бюджета, то нужно либо отказаться от каких-то других услуг, предлагаемых государством, либо увеличить налоги. Может быть, нам действительно следует спрашивать не о том, хорошо ли повышать налоги, а о том, нужен ли нам больший государственный бюджет?
Комментарий
Средств для быстрого обуздания инфляции нет
Кристо Ааб, аналитик банка LHV
Нынешняя инфляция в основном вызвана ценами на энергоносители, поэтому правительство работает над тем, как обеспечить население энергией по разумной цене в отопительный сезон. Это поможет снизить цены. Предельные цены и субсидии, безусловно, помогут легче пережить зиму, но они не могут устранить источник проблемы – недостаток мощностей по производству энергии в Балтийском регионе. Их просто слишком мало. Если несколько лет назад местная сланцевая энергетика могла удовлетворить потребности местного населения, то сегодня потребление у людей значительно выросло, а развитие производственных мощностей, напротив, застопорилось.