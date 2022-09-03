CNBC: Симсон призывает Китай и Индию поддержать введение ценового потолка на российскую нефть

Евросоюз в субботу призвал Китай и Индию присоединиться к инициативе G7 по установлению потолка цен на российскую нефть. По мнению ЕС, несправедливо, что эти страны платят Москве чрезмерные доходы, в то время как Кремль ведет войну в Украине.

Страны G7 объявили в пятницу, что договорились о плане установления фиксированной цены на российскую нефть. Цель санкционной политики – уменьшить прибыль, которую Россия получает от продажи нефти.

Хотя детали ценового потолка все еще прорабатываются, аналитики в области энергетики уже выразили обеспокоенность по поводу того, присоединятся ли к нему крупные потребители нефти Китай и Индия. До сих пор Китай и Индия только увеличивали закупки нефти в России, пользуясь скидками.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ответила на вопрос американского экономического портала CNBC, ожидает ли ЕС, что Китай и Индия согласятся поддержать ценовой потолок, следующим образом: «Я считаю, что они должны это сделать».