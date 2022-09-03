По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, Китай и Индия также должны поддержать инициативу введения ценового потолка на российскую нефть, поскольку таким образом у них будет возможность покупать нефть по справедливой цене.
CNBC: Симсон призывает Китай и Индию поддержать введение ценового потолка на российскую нефть
Евросоюз в субботу призвал Китай и Индию присоединиться к инициативе G7 по установлению потолка цен на российскую нефть. По мнению ЕС, несправедливо, что эти страны платят Москве чрезмерные доходы, в то время как Кремль ведет войну в Украине.
Страны G7 объявили в пятницу, что договорились о плане установления фиксированной цены на российскую нефть. Цель санкционной политики – уменьшить прибыль, которую Россия получает от продажи нефти.
Хотя детали ценового потолка все еще прорабатываются, аналитики в области энергетики уже выразили обеспокоенность по поводу того, присоединятся ли к нему крупные потребители нефти Китай и Индия. До сих пор Китай и Индия только увеличивали закупки нефти в России, пользуясь скидками.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон ответила на вопрос американского экономического портала CNBC, ожидает ли ЕС, что Китай и Индия согласятся поддержать ценовой потолок, следующим образом: «Я считаю, что они должны это сделать».
В беседе с CNBC во время встречи министров энергетики G20 в Индонезии Симсон сказала, что готовность Китая и Индии покупать российские нефтепродукты понятна, поскольку для них важно обеспечение безопасности поставок. В то же время еврокомиссар по энергетике подчеркнула, что несправедливо выплачивать России чрезмерные доходы. «Ценовой потолок также дает возможность покупателям, не связанным с санкциями, получать нефть по справедливой цене. По цене, в которую не входит военный фактор», – сказала Самсон.
По данным Reuters, США также ведет конструктивные переговоры с Индией на эту тему, а Китай уже в июле заявлял, что ценовой потолок является «очень сложным вопросом».
Время сильно ограничено
Потолок цен на российскую нефть должен быть установлен до начала декабря, когда вступят в силу санкции ЕС в отношении морских перевозок российской нефти. Однако участники рынка все еще ждут более точных подробностей о ценовом лимите.
Начальный ценовой потолок устанавливается на уровне, основанном на различных технических данных, и определяется коалицией совместно. Потолок цен будет объявлен четко и прозрачно, говорится в совместном заявлении G7.
Симсон не сообщила CNBC, когда будут представлены детали ценового предела, но добавила, что техническая работа ведется. «Мы находимся в огромном дефиците времени», – сказала она.
Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, присоединившимся к ценовому потолку. Более того, после соглашения «большой семерки» российский государственный энергетический гигант «Газпром» заявил, что не будет возобновлять потоки газа по газопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем.