Кристина Каллас: если центристы не выберут путь интеграции, им нечего делать в правительстве

«Еще есть шанс выполнить до сих пор не проделанную работу – работу по соединению эстонских и европейских ценностей с очень большим количеством членов Центристской партии и ее избирателями», – пишет Каллас в Facebook.

Каллас считает, что центристы пользуются наибольшим доверием этих избирателей, а также имеют влияние на то, как интерпретируется история и как воспринимается Эстония.

«Центристы влияют на то, доверяют ли их избиратели информации, поступающей из России, а также доверяют ли они эстонскому государству. До сих пор Центристская партия в течение очень долгого времени создавала нарратив недоверия и сопротивлялась интеграции», – пишет Каллас.