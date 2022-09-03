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Кристина Каллас: если центристы не выберут путь интеграции, им нечего делать в правительстве

rus.postimees.ee
Кристина Каллас: если центристы не выберут путь интеграции, им нечего делать в правительстве
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Кристина Каллас («Ээсти 200») считает, что у Центристской партии есть два пути: донести до своих избирателей европейские ценности или продолжать использовать имеющийся раскол в обществе в своих целях – для сбора голосов.

«Еще есть шанс выполнить до сих пор не проделанную работу – работу по соединению эстонских и европейских ценностей с очень большим количеством членов Центристской партии и ее избирателями», – пишет Каллас в Facebook. 

Каллас считает, что центристы пользуются наибольшим доверием этих избирателей, а также имеют влияние на то, как интерпретируется история и как воспринимается Эстония.

«Центристы влияют на то, доверяют ли их избиратели информации, поступающей из России, а также доверяют ли они эстонскому государству. До сих пор Центристская партия в течение очень долгого времени создавала нарратив недоверия и сопротивлялась интеграции», – пишет Каллас.

Каллас отмечает, что центристы могут пойти и по другому пути, не выполняя вышеперечисленных действий, и эгоистично собирать голоса избирателей. «Но в этом случае этой партии, вероятно, нечего делать в следующих правительствах», – завершила высказывание Каллас.

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