Кристина Каллас («Ээсти 200») считает, что у Центристской партии есть два пути: донести до своих избирателей европейские ценности или продолжать использовать имеющийся раскол в обществе в своих целях – для сбора голосов.
Кристина Каллас: если центристы не выберут путь интеграции, им нечего делать в правительстве
«Еще есть шанс выполнить до сих пор не проделанную работу – работу по соединению эстонских и европейских ценностей с очень большим количеством членов Центристской партии и ее избирателями», – пишет Каллас в Facebook.
Каллас считает, что центристы пользуются наибольшим доверием этих избирателей, а также имеют влияние на то, как интерпретируется история и как воспринимается Эстония.
«Центристы влияют на то, доверяют ли их избиратели информации, поступающей из России, а также доверяют ли они эстонскому государству. До сих пор Центристская партия в течение очень долгого времени создавала нарратив недоверия и сопротивлялась интеграции», – пишет Каллас.
Каллас отмечает, что центристы могут пойти и по другому пути, не выполняя вышеперечисленных действий, и эгоистично собирать голоса избирателей. «Но в этом случае этой партии, вероятно, нечего делать в следующих правительствах», – завершила высказывание Каллас.