Сортировка биоотходов может значительно снизить количество смешанных бытовых отходов, считает председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский.
Осиновский призывает к раздельному сбору биоотходов
Осиновский призывает к раздельному сбору биоотходов
«Призываю всех, кто еще не сортирует отходы, сделать это. Почти половина смешанных бытовых отходов в столице – это биоотходы, из которых можно сделать отличный компост. Сортируя отходы, мы могли бы значительно сократить количество смешанных бытовых отходов», – пишет Осиновский в социальных сетях.
«Впечатляет то, что в наши дни свалка уже не означает просто хранение кучи мусора. В результате сортировки отходов жителями Эстонии и работы, проделанной на свалке, сегодня мы можем перерабатывать подавляющее большинство мусора», –сказал Осиновский после посещения Таллиннского центра переработки отходов.