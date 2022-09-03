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Осиновский призывает к раздельному сбору биоотходов

rus.postimees.ee
Осиновский призывает к раздельному сбору биоотходов
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Postimees

Сортировка биоотходов может значительно снизить количество смешанных бытовых отходов, считает председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский.

«Призываю всех, кто еще не сортирует отходы, сделать это. Почти половина смешанных бытовых отходов в столице – это биоотходы, из которых можно сделать отличный компост. Сортируя отходы, мы могли бы значительно сократить количество смешанных бытовых отходов», – пишет Осиновский в социальных сетях.

«Впечатляет то, что в наши дни свалка уже не означает просто хранение кучи мусора. В результате сортировки отходов жителями Эстонии и работы, проделанной на свалке, сегодня мы можем перерабатывать подавляющее большинство мусора», –сказал Осиновский после посещения Таллиннского центра переработки отходов.

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