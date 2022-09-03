Осиновский призывает к раздельному сбору биоотходов

«Призываю всех, кто еще не сортирует отходы, сделать это. Почти половина смешанных бытовых отходов в столице – это биоотходы, из которых можно сделать отличный компост. Сортируя отходы, мы могли бы значительно сократить количество смешанных бытовых отходов», – пишет Осиновский в социальных сетях.